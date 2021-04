Auguri Pasqua 2021, le migliori frasi da inviare su Facebook e Whatsapp

Arriva la Pasqua ed è tempo di… fare gli auguri! Non sapete che messaggio inviare ai vostri cari? Non avete fantasia e non volete limitarvi al semplice “Buona Pasqua a te e famiglia”? Bene, siete sulla pagina giusta! Qui potrete trovare le migliori frasi simpatiche e divertenti da condividere con i vostri amici, famiglia e conoscenti.

Auguri di Buona Pasqua simpatici e divertenti da condividere su Facebook e Whatsapp

– “In questo giorno speciale cerca di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con te, di stupirti ancora della vita. Auguri di Buona Pasqua”.

– Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro).

– “Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua”(Clarence W. Hall).

-“Tanti auguri di Buona Pasqua 2021, cerca di non rubare tutte le uova al coniglio pasquale che la prova costume si avvicina!”

– “Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l ha perso da tempo….”.

– Spero che questo santo giorno porti pace e perdono per tutti. Vi mando i più calorosi auguri per una felice Pasqua.

-“Per questa Pasqua 2021 hai già chiamato il tuo medico? Perchè? Con tutto quello che mangeremo dovremo farci fare una dieta subito!”

– Amo la Pasqua perché puoi mangiare tutto il cioccolato del mondo senza sensi di colpa. Tanti auguri!

– La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi – Rudy Zerbi.

-“Volevo regalarti un bell’uovo di Pasqua quest’anno, ma poi ho pensato alla tua prova costume e l’ho mangiato io“.

– Chissà se è nato prima l’uovo di Pasqua o “ma allora che si fa a Pasquetta?” – @diodeglizilla, Twitter

– In questo giorno di grigliate, bistecche e salsicce, non dimentichiamo chi è meno fortunato di noi: i vegetariani – @dIavolo, Twitter

– “Pasqua è sentire nel cuore gioia e speranza, un tiepido sole che brilla ed illumina”.”L’amore, la Gioia e la Pace ti Accompagnino Sempre! Buona Pasqua”.

-“Chi ti dice che sei troppo grande per l’Uovo di Pasqua forse non hai capito che lo devi mangiare, non infilartici dentro. La vita è come la sorpresa delle uova di Pasqua: hai sempre grandi aspettative, ma dentro trovi sempre delle macchine da montare“.

– La Chiesa deve lavorare sul marketing. Steve non l’avrebbe mai chiamata Pasquetta ma “la nuovissima Pasqua S” – @marcosalvati, Twitter

– Finalmente un lunedì di cui non possiamo lamentarci – Twitter

– “In questo giorno speciale auguro a te e famiglia di godere pienamente dei meravigliosi doni che la vita può regalare. Buona Pasqua”.

Altre idee per gli auguri Pasquali

