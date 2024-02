Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare con la salute. Un farmaco che in brevissimo tempo è diventato introvabile anche a Roma: il creon.

Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio di cosa si tratta e perché è diventato introvabile.

Creon, il farmaco introvabile

Il ministero della Salute ha annunciato lo sblocco di un lotto da 38mila confezioni del farmaco Creon, medicinale a base di enzimi pancreatici, del quale era stata denunciata la carenza. Il tutto in attesa delle prossime forniture “già calendarizzate”. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, sottolineando che è tornato a riunirsi lo scorso 5 febbraio, presso il ministero, il ‘Tavolo tecnico di lavoro nel settore dell’approvvigionamento dei farmaci sul territorio italiano’.

Il Tavolo è promosso dal sottosegretario Gemmato, alla presenza di rappresentanti del ministero della Salute, di Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione. Componenti del tavolo anche i medici di medicina generale e i Nas. “Confidiamo nella responsabilità di pazienti e professionisti sanitari per evitare di ricorrere ad accaparramenti e ricordiamo che Aifa – ha affermato Gemmato in una nota – sta continuando a supportare le Regioni interessate nell’importazione del farmaco dall’estero”.

Le parole di Marcello Gemmato

“Prosegue il lavoro del gruppo permanente a carattere strategico per trattare tutte le tematiche riguardo l’accesso, la disponibilità e la sostenibilità del bene farmaco per i cittadini“, ha affermato Gemmato, con delega alla farmaceutica. “Il tavolo si riunisce periodicamente da oltre un anno con l’obiettivo di individuare, a livello strategico e operativo, iniziative condivise per risolvere in maniera puntuale tutte le situazioni che possono determinare, nel breve e nel lungo periodo, indisponibilità o carenze di alcune tipologie di farmaci”.

Ne è esempio – ha proseguito il sottosegretario – l’impegno di Aifa e dell’azienda produttrice per avere messo a disposizione, pur nell’attuale fase di contingentamento, ulteriori confezioni di Creon, medicinale a base di enzimi pancreatici: nella riunione, infatti, è stato annunciato lo sblocco di un lotto da 38mila confezioni del farmaco, in attesa delle prossime forniture già calendarizzate”.

“Dalla proficua discussione non sono emerse particolari criticità, ma anzi proposte concrete su cui lavorare tutti insieme – ha evidenziato ancora Gemmato -. Continueremo a riunirci a cadenza mensile per proseguire la collaborazione del ministero della Salute con Aifa e con tutti gli attori della filiera, affinché – laddove vi sia carenza di un farmaco – siano messe in campo tutte le attività necessarie per garantire la continuità terapeutica ai cittadini”.