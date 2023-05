Elezioni Comunali 2023 nel Lazio: l’elenco di tutti i 47 Comuni al voto

Elezioni Comunali 2023, ci siamo. Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota per rinnovare i Consigli Comunali in 47 Comuni della Regione Lazio. La Provincia più rappresentata è quella di Roma con 17 Enti Locali, seguita da Frosinone (14), Latina (8), Rieti e Viterbo (4). Di questi 11 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e dunque, qualora nessun candidato ottenesse il 50%+1 dei voti al primo turno, sarà necessario attendere il ballottaggio del 28 del 29 maggio per l’elezione del Sindaco.

Comunali 2023, quando si vota

Si vota domenica 14 maggio dalle ore 7.00 fino alle 23.00 e il giorno dopo, lunedì 15, dalle 7.00 alle 15.00. Dopodiché, una volta chiusi i seggi, si procederà allo scrutinio dei voti. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo spoglio nei principali Comuni al voto con aggiornamenti in tempo reale.

Elezioni Amministrative 2023, tutti i Comuni al voto nel Lazio

Vediamo ora l’elenco completo di tutti gli Enti locali al voto nel Lazio con le tabelle preparate dall’ANCI Lazio. In neretto sono indicati i Comuni con più di 15.000 abitanti. Per quanto riguarda gli Enti principali coinvolti da queste Amministrative ci sono senza dubbio Fiumicino e Latina, ma anche Pomezia, Velletri, Aprilia e Valmontone.