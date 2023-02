Elezioni Lazio 2023: Francesco Rocca è il nuovo Presidente della Regione, la diretta

Risultati Elezioni Regionali nel Lazio 2023, si va verso la vittoria del centrodestra. Mentre le operazioni di scrutinio sono in corso sembra ormai vicinissima la vittoria del centrodestra sia in Lombardia che nel Lazio. Proprio nel Lazio Francesco Rocca è attestato (dati SkyTg24) al 49-53% mentre Alessio D’Amato per il centrosinistra viene dato tra il 30-34%.Molto più indietro il Movimento 5 Stelle con Donatella Bianchi tra il 12% e il 16%. Bassissimo il dato dell’affluenza, poco al di sopra del 37%.

Risultati Elezioni Lazio, esulta il centrodestra, Francesco Rocca ad un passo dalla vittoria

“Grazie Lombardia, grazie Lazio”, scrive Matteo Salvini su Twitter. I primi Instant Poll danno un vantaggio netto del centrodestra in entrambe le Regioni: nel Lazio Rocca viene dato al di sopra del 50% circa, molto più avanti di D’Amato e Bianchi. “Se gli exit poll corrispondono a verità è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia“, ha dichiarato invece il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, alla luce dei primi dati sulle elezioni regionali.

Elezioni Regionali, Francesco Rocca è il nuovo Presidente della Regione Lazio

Secondo quanto riportato da SkyTg24 Francesco Rocca, candidato del centrodestra nel Lazio, è il nuovo Governatore della Regione Lazio.

In aggiornamento