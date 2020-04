Ferrovie dello Stato: rivoluzione nel sistema dei trasporti nel Lazio

Un protocollo storico e una rivoluzione nel sistema dei trasporti della Regione Lazio. Sono alcuni dei commenti che hanno accompagnato a presentazione del piano di investimenti di Ferrovie dello Stato nel Lazio.

In particolare, dei 18 miliardi di Euro di investimenti 13 miliardi sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 alle infrastrutture stradale. Circa 1 miliardo di Euro è invece destinato a interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione di 88 stazioni.

Tra le stazioni che verranno riqualificate anche alcune del territorio di Roma nord: Bracciano, Anguillara, Cesano, Olgiata, La Storta, La Giustiniana, Ipogeo degli Ottavi, S. Filippo Neri, Monte Mario.

Altre novità annunciate riguardano i tre treni bimodali per il collegamento tra Rieti e Roma che sono confermati, la chiusura dell’anello ferroviario di Roma prevista entro il 2027 ma anche il raddoppio della Roma – Viterbo tra Cesano e Bracciano.

Per la riqualificazione delle stazioni, nelle 88 previste delle quali 10 già completate, figurano anche Roma Termini che vedrà la sistemazione di piazza dei Cinquecento e il completamento entro l’anno della piastra per il parcheggio, Roma Tiburtina che vedrà invece nuove realizzazioni di edifici nelle zone limitrofe, ma anche Roma Tuscolana e Roma Trastevere che al momento annoverano zone abbandonate che saranno sistemate.

Battisti ha ricordato il vasto calendario di impegni nel gruppo nel territorio della Regione Lazio. Dalla prossima estate, viene istituita una coppia di treni Frecciarossa al giorno che fermeranno nelle stazioni di Frosinone e Cassino, e consentiranno di collegare la città frusinate con la Capitale in 40 minuti. Il protocollo prevede poi l’avvio della fase di valutazione di una nuova stazione AV nel territorio del frusinate, che dovrebbe essere collocata in località Ferentino ed essere passante come Napoli Afragola o Reggio Emilia Mediopadana.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, particolare importanza assumono i progetti di sistemazione della strada Pontina e della Salaria.

Un progetto che potrà rappresentare una concreta opportunità per contribuire al rilancio dell’economia locale, promuovere lo sviluppo del turismo del territorio e favorire, allo stesso tempo, la mobilità sostenibile e green in coerenza con il Green New Deal della Commissione europea.

Nella conferenza stampa, Battisti ha inoltre confermato l’arrivo dei 72 nuovi treni per la regione che porteranno il Lazio ad avere la media d’età più bassa d’Italia anche se ha accennato alla possibilità che nel primo anno le consegne non siano di 12 treni come previsto ma di 9/10 a causa dello stop imposto alle fabbriche dal Coronavirus.

Il protocollo è stato firmato – alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli – dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e da Gianfranco Battisti, Amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.