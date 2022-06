Fiumi di droga dal Marocco fino Roma e Latina, ecco i nomi degli arrestati

Sono state 10 le persone arrestate questa mattina all’alba nel corso di una vasta operazione anti droga portata avanti, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, insieme nella fase esecutiva al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e al Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria. Dieci persone che, a vario titolo, sono tutte gravemente indiziate di reati in materia stupefacente.

I nomi degli arrestati durante l’operazione di questa mattina

Nove le persone finite in carcere:

Franco Marongiu, 54enne di Sezze

Beniamino Parisella 50enne di Fondi

Marco Di Felice 48enne di Ardea

Aziz Ben Zahra 42enne residente in Spagna

Francesco Ottobre 66enne di Latina

Mohammed El Meliani 47enne del Marocco, ma residente a Anzio

Abderrahim Ousaine 54enne marocchino, ma residente nella Capitale

Pierpaolo Spagnolo 44enne di Fondi

Abdeljalil Ouhsaine 46enne, anche lui del Marocco e residente a Roma.

Ai domiciliari, invece, è finito Pasquale D’Alterio, un uomo di 70 anni di Fondi, in provincia di Latina.

La droga arrivava dal Marocco e dall’Olanda

Servizi di osservazione, intercettazione riscontri mirati, elementi fondamentali che hanno dato modo agli gli inquirenti di ricostruire lo spaccio di droga e quelle esportazioni di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina sia via mare dal Marocco che via terra dall’Olanda. Droga che, poi in questo modo, da quei Paesi, arrivava direttamente in Italia.

I militari questa mattina hanno smantellato un grande sodalizio criminale. E hanno ricostruito i ruoli dei componenti. ‘Fondamentale’ quello di due fratelli marocchini, che sono risultati gravemente indiziati di esserne al capo: uno in Marocco, con il compito di tenere il contatto operativo con i produttori e i fornitori della sostanza o con chi la faceva pervenire in Marocco e l’altro a Roma, con il compito di organizzare e gestire l’arrivo, la custodia e lo smercio della droga nelle singole piazza di spaccio come quella di Tor Bella Monaca a Roma. Dalla Capitale, poi, tramite trafficanti pontini, la sostanza veniva smerciata a Latina, Sezze, Fondi. Ma anche ad Ardea e ad Anzio, in provincia di Roma, dove la droga arrivava a ‘fiumi’. Dove la droga era illimitata.