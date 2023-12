Guidonia, ospitano figlio e compagna a casa che poi si separano: giudice intima lo sfratto ai due anziani

Una coppia di anziani, residenti a Guidonia, su ordine del Giudice verranno sfrattati da casa propria dopo aver dato ospitalità al figlio in gravi difficoltà economiche, alla compagna e al nipotino. Quando però i coniugi si sono separati, il magistrato ha assegnato l’immobile all’ex compagna e al minore, lasciando i due nonnini senza un posto in cui andare.

Un atto di generosità a Guidonia si è trasformato in una vera e propria condanna per una coppia di anziani. Dovranno dire addio alla loro casa dopo averla messa a disposizione del figlio, della compagna e del nipotino. A stabilirlo il magistrato che, riconoscendo prioritaria la tutela del minore, ha deciso di attribuire la casa alla madre nonché ex compagna del figlio dei due anziani, costringendoli allo sfratto esecutivo.

Coppia di anziani aiuta figlio e nuora ospitandoli a casa: scatta lo sfratto esecutivo per i nonni

La vicenda ha luogo nel quartiere Pichini di Guidonia Montecelio. A dar voce a questo spaccato di disagio sociale è la “Lega Uomini Vittime di Violenza”, associazione che si occupa dei soggetti fragili vittime di abusi. Quella che vede protagonisti i signori Gabriele e Giuseppina è, di fatto, una storia a sè: inizia con un gesto di solidarietà verso la propria famiglia, verso un figlio in difficoltà, per poi capovolgersi in un’ingiustizia sociale ai danni di due anziani. Ad aver bisogno di una mano ora sono proprio i due nonni, che in un primo momento si sono resi disponibili a ospitare il figlio, la compagna e il nipotino tra le quattro mura domestiche.

Ben presto però le cose si complicano e l’uomo decide di separarsi dalla ex compagna, con cui conviveva nella casa dei genitori, insieme al loro bambino. La notizia dello sfratto arriva sotto le feste natalizie, a pochi giorni di distanza dal 2024, un anno che si preannuncia già difficile per i due anziani: “Gabriele e Giuseppina verranno sfrattati dalla propria casa non a seguito di provvedimenti relativi a responsabilità patrimoniale nei confronti di creditori, ma in forza di un’incredibile decisione del magistrato per cui devono essere sfrattati per lasciare alla moglie separata dal figlio e al loro bambino l’intera abitazione”, spiega Rita Fadda, presidente di LUVV, “facendo prevalere l’interesse del minore su quello di due persone in età avanzata e con diversi problemi di salute”.

Gioco-forza tra tutela dei minori e delle persone fragili

La legislazione italiana, in questa storia, tutela così un bambino ma scartando invece la sicurezza e salute di due persone anziane, anch’esse soggetti fragili che necessitano di essere salvaguardati. Lo sfratto esecutivo, invece li lascerà in strada, dando ragione all’ex moglie che per diverso tempo ha abitato a casa loro. “A nulla è valsa la circostanza che la ex moglie del figlio abbia un regolare lavoro e un reddito mensile di euro 1.600,00“, prosegue la presidente di LUVV, un reddito che secondo la portavoce, “Sarebbe sicuramente sufficiente a sostenere l’affitto di un’abitazione nel comune di Guidonia, grazie anche al contributo di euro 500,00 proposto dall’ex marito“.

Una situazione complicata su cui dovrà esprimersi la giurisdizione, una guerra tra svantaggiati che da un lato vede una donna sola con un bambino a carico, dall’altra due anziani e l’ex coniuge di lei in difficoltà economiche. “Chiederemo senza alcun dubbio l’invio di ispettori da parte del ministero della Giustizia“, ha concluso Fadda di Luvv.