La Regione Lazio di Francesco Rocca vuole assumere Giordano Tredicine, fu condannato in via definitiva nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”

Se qualcuno si aspetta un cambio di passo alla Regione Lazio con il neo presidente Francesco Rocca, probabilmente si dovrà richiedere. In queste ore, trapela l’ipotesi di un contratto tra l’ente regionale e Giordano Tredicine. L’ex consigliere comunale del Popolo della Libertà, risultò condannato in via definitiva nello scandalo “Mondo di Mezzo”, oltre a essere coinvolto con la sua famiglia nel famoso “affaire” legato alla banchi di piazza Navona e i chioschi bar in giro per la Capitale

Giordano Tredicine pronto a entrare nello staff della Regione Lazio

Nonostante l’arresto di Tredicine, più di qualcuno vorrebbe portare l’ex consigliere comunale negli uffici della Pisana. Per la legge, un eventuale assunzione sarebbe regolarissima. Ma sul piano etico, Francesco Rocca deve muoversi obbligatoriamente verso questa “new entry” nel suo staff? Domande lecite, specie se negli uffici di Roma Capitale continuano a esserci arresti all’apparato dei dirigenti amministrativi, come dimostrano gli ultimi 12 fermi all’interno degli uffici del X Municipio. Volti legati a un determinato sistema andato in scena con gli scandali di Mafia Capitale, che almeno nella città romana sembra non essere mai decaduto tra irregolarità e mazzette.

Gli appoggi di Giordano Tredicine

L’operato di Tredicine, più che essere sostenuto dai colleghi politici, veniva ben visto dai boss della criminalità romana. Salvatore Buzzi lo elogiava in questo modo: “Se non t’arrestano, tu diventi primo ministro”. Non contento, lo presentava a Massimo Carminati con queste parole: “Quello viene dalla strada. Lui è serio”. Se in determinati uffici non si entra più per competenze, oggi serve l’appoggio di qualche criminale locale potente. Sarebbe carino vedere una risposta di Francesco Rocca davanti a queste potenziali “assunzioni” nel suo organo di governo, considerato come il Centrodestra prometteva “trasparenza e legalità” all’interno della Regione Lazio. Un obiettivo più volte ribadito in campagna elettorale, soprattutto per rispondere alla superficialità della gestione dell’ex governatore Nicola Zingaretti.