L’arbitro Anthony Taylor tesserato onorario del Lazio Club Pomezia, è polemica con i tifosi giallorossi

L’arbitro Anthony Taylor, da oggi, è un tesserato onorario del Lazio Club Pomezia. Una scelta sportiva lecita, non fosse come i tifosi giallorossi dietro a questa vicenda hanno fatto accendere l’ennesima polemica calcistica. La scelta, secondo loro, sarebbe dettata dallo scandaloso arbitraggio della finale di Europa League, dove la squadra di Trigoria ha perso la partita contro la formazione del Siviglia.

L’arbitro Anthony Taylor è della Lazio?

Nel regolamento degli arbitri, nulla lo vieterebbe. Dopotutto, un direttore di gara non può arbitrare la squadra che tifa, ma non certo tifare per qualche club. Rispettata questa accortezza, tutti i più grandi guardalinee hanno avuto un club nel loro cuore. Anche il leggendario fischietto Pierluigi Collina aveva una squadra del cuore, che pochi anni ammise essere proprio la Lazio. Insomma, Taylor si troverebbe in ottima compagnia in fatto di fede calcistica. Il Lazio Club Pomezia lo avrebbe tesserato dopo l’irruenza dei tifosi giallorossi, che addirittura hanno aggredito l’uomo e la sua famiglia all’Aeroporto di Budapest.

Il post finale Europa League

Dopotutto, quell’arbitraggio ai romanisti non è piaciuto. Non solo per aver perso la seconda finale europea ai rigori (l’altra nel 1984, in Coppa Campioni con il Liverpool), ma anche perchè troppe anomalie emergono dallo scontro con il Siviglia. Il primo a togliersi i sassolini dalla scarpa, è stato lo stesso Mourinho, che ha contestato Taylor prima in campo e successivamente l’ha raggiunto nel parcheggio dello stadio: su tali atteggiamenti, la UEFA ha deciso di aprire un’indagine, che probabilmente si tradurrà in una maxi squalifica nelle gare europee del portoghese.

Nessun pessimo arbitraggio si affronta con la violenza

Per quanto discutibile l’arbitraggio di Anthony Taylor, rimane come la violenza non può essere la risposta all’ingiustizia sportiva. Pensiamo a Byron Moreno, l’arbitro ecuadoregno che ci rubò i Mondiale del 2002: la miglior risposta avvenne quattro anni dopo, dove i nostri azzurri meritatamente sollevarono la Coppa del Mondo a Berlino.