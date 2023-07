Paura ad Acilia, accerchiato, picchiato e rapinato alla fermata del bus

Momenti di terrore nel quartiere di Acilia, dove un uomo è stato aggredito lo scorso martedì notte. Alla base della violenta aggressione, che ha costretto la vittima a diversi giorni di ricovero in ospedale, un tentativo di rapina riuscito e che ha privato lo stesso sfortunato signore di alcuni beni. A rapinarlo e picchiarlo, secondo le sue testimonianze, una gang etnica attiva nell’entroterra di Ostia.

L’aggressione nella notte ad Acilia

Vittima della brutale aggressione, una guardia del corpo di origine russa. L’uomo di 48 anni, specializzato in sicurezza personale e attivo come buttafuori nei locali romani, si trovava l’altra notte nei pressi della stazione ferroviaria locale, per aspettare il notturno che lo avrebbe riportato alla sua casa di Ostia.

Uscito dal lavoro e forse stremato dal turno, è stato assalito da una banda di nordafricani. I malviventi, attratti dalla catenina d’oro che portava al collo, prima lo hanno immobilizzato, poi pestato di botte con pugni e calci (anche al viso) e successivamente lo hanno derubato di tutti quei beni che portava addosso in quel preciso momento. L’aggressione essendo avvenuta in piena notte, non ha permesso all’uomo di essere aiutato da qualche persone del posto.

La rapina ai danni del bodyguard

I nordafricani, che erano minimo in quattro persone, hanno lasciato l’uomo in una pozza di sangue. Inutile il tentativo di ribellarsi e liberarsi dei malviventi, che con l’astuzia lo hanno bloccato e fatto cedere attraverso violenti colpi alla testa e al viso. Addosso all’uomo, i ladri hanno preso la collanina in oro, lo smartphone di ultima generazione che la vittima si portava dietro (probabilmente un’iPhone) e i soldi dentro il portafoglio.

Le condizioni della guardia del corpo

Sono risultate subito serie le condizioni del bodyguard, che ha riportato i danni più gravi al proprio viso. I colpi che lo hanno sfregiato con calci, pugni e gomitate, gli hanno rotto diverse ossa facciali e il naso. Arrivato in ambulanza presso il vicino ospedale, i medici lo hanno tenuto in ricovero per cinque giorni, probabilmente anche per effettuare le prime operazioni di ricostruzione facciale visti i danni riportati.