Roma, Elisa è stata ritrovata: ecco dov’era la 15enne scomparsa

È stata ritrovata e sta bene Elisa, la 15enne di Roma che aveva fatto perdere le proprie tracce. A dare questa bella notizia, proprio sui social dove si era diffuso l’appello per rintracciare la ragazza, è stata la mamma. Che questa volta, fortunatamente, ha pubblicato un aggiornamento positivo e ha tirato un sospiro di sollievo lei, così come tutti quelli che da ore erano in apprensione.

Elisa Marsella è stata ritrovata a Bellegra

Elisa Marsella, che era scomparsa da ieri mattina alle 10 da Roma, è stata ritrovata. Inizialmente, si pensava che la giovane fosse a Genazzano, poi però la mamma poco fa ha aggiornato il post e ha raccontato sui social, a tutti quelli che stavano aspettando notizie, che la 15enne è stata rintracciata a Bellegra.

Attraverso indagini, agli agenti del commissariato Aurelio hanno individuato due comuni in cui sarebbe potuta essere la giovane. E insieme ai genitori sono andati a verificare, trovandola a Bellegra.

“Stiamo andando a prenderla con la Polizia del Commissariato Aurelio che ringrazio infinitamente e ringrazio i Carabinieri di Bellegra per la collaborazione” – ha spiegato su Facebook. Tantissimi, come si può immaginare, i commenti di gioia e felicità. Fortunatamente, la ‘storia’ ha avuto un buon epilogo e ora tutti sono sereni perché Elisa è tornata a casa. E sta bene.