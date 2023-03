Roma, spari contro un’auto in transito a Portuense: buchi sulla carrozzeria e finestrino distrutto. Una Capitale da esecuzioni criminali, o almeno questo verrebbe da dire vedendo questo episodio. Perché un automobilista mentre attraversava la zona di Portuense con il proprio mezzo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Solo per miracolo, nessun proiettile l’ha centrato. Ma la macchina, oggi, è un groviere, dove chi sparava non voleva solamente intimidirlo.

Macchina trivellata di colpi a Portuense

La disavventura la racconta la vittima, sulle pagine di RomaToday. Lui stesso è ancora spaventato: “Mai mi era capitato un episodio simile. E’ stato inquietante e ho avuto paura di morire”. Secondo il suo racconto, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Mentre viaggiava in macchina, uno sparo ha centrato la portiera del lato guidatore. Buco nella carrozzeria e vetri ovunque, perchè va distrutto anche il finestrino. Vedendolo così, sembra che chi sparava lo abbia fatto per prenderlo alla testa, quasi sicuramente con l’intenzione di ammazzarlo.

L’uomo al volante, un romano di 50 anni, cerca di trovare una zona più nascosta dove fermarsi, valutare i danni e chiamare i soccorsi. Come riesce ad accostare l’automobile, si accorge come i bozzoli usati sembravano quelli di un fucile da caccia. Bozzoli che avevano forato diverse volte la portiera della sua auto. Spaventato, ma anche consapevole di essere rimasto vivo a questo folle episodio, decide di denunciare l’episodio ai Carabinieri della zona.

La dinamica degli spari contro la vettura

L’episodio risalirebbe al 20 marzo 2023, quando l’uomo sta tornando a casa dal proprio posto di lavoro. Un po’ per la pioggia, un po’ per la stanchezza, l’uomo va piano. Come imbocca via Emilio Almansi da via dell’Imbrecciato, dice: “Ho sentito un forte boato seguito da un fascio luminoso. Ma Inizialmente pensavo potesse essere un petardo. Nonostante la pioggia, scendo dall’auto con coraggio. Qui, mi sono reso conto che non era stato un petardo. Oltre al finestrino sinistro infranto, avevo dei buchi e vari segni di schegge da polvere da sparo sul lato sinistro e su parte del tetto della carrozzeria”.