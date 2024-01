Scandalo al ristorante giapponese di Roma: cuoco scoperto in atteggiamenti intimi col pesce

Follia all’interno di un ristorante giapponese di Roma: il cuoco asiatico scoperto mentre si eccita con un pesce da cucinare.

Le cucine dei ristoranti nascondono grandi segreti, ma guai a rivelarli, come successo nella cucina di quest’attività a Roma. All’interno di un ristorante giapponese capitolino, di cui non viene rivelato il nome e tantomeno la zona, lo chef dell’attività è stato ritrovato in atteggiamenti intimi con i prodotti alimentari: nel concreto, qualche dipendente dello stesso locale avrebbe trovato l’uomo, un asiatico, mentre teneva un rapporto sessuale con il pesce da cucinare.

Scandalo al ristorante giapponese di Roma: il video di Welcome To Favelas

Una scena folle e fuori dall’ordinario, che però viene testimoniata da un video fatto diventare virale dal gruppo Telegram di Welcome to Favelas. All’interno del multimediale di appena 6 secondi, si vede l’uomo mentre si eccita sessualmente durante un bacio con un polpo vivo. Tutto ciò avviene mentre il cuoco è rigorosamente nudo all’interno della cucina, con i genitali che vengono ripresi durante il breve frame.

Scandalo al ristorante giapponese di Roma: la vicenda

Il video è stato girato a tradimento, tanto che il cuoco accortosi di essere ripreso tenta di coprire le proprie nudità e riporre il polpo, che muoveva ancora i tentacoli sulla mano dello stesso soggetto. È plausibile come i rumori molesti dell’uomo abbiano attratto qualche operatore all’interno dell’attività di ristorazione, che ha deciso così di immortalare l’episodio con un video e poi girarlo al famoso canale satirico di Instagram.

Un danno alla tutela del consumatore la vicenda del ristorante giapponese di Roma

Sulla vicenda è lecito pensare come si aprirà un’indagine, specialmente per i parametri igienici che vengono palesemente violati nella tutela del cliente. Dopotutto, ognuno di noi si fiderebbe a mangiare del pesce utilizzato pochi minuti prima come “sex toys” da un cuoco della cucina? Pensiamo proprio di no, in un’idea che peraltro ci appare altamente stomachevole.

All’interno di queste attività però la vicenda non è analoga. Negli scorsi anni, all’interno di un ristorante giapponese sul Litorale Laziale vennero trovati escrementi di ratto e topi all’interno della cucina, con l’indagine condotta dai Nas che ebbe rilevanza locale e portò i gestori del locale a vendere l’attività.