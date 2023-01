Oroscopo Branko 9 gennaio 2023: le previsioni di lunedì segno per segno, tutto su amore e lavoro

Oroscopo Branko 9 gennaio 2023. Le feste sono già, e purtroppo, un ricordo lontano: con l’Epifania tutto è andato via. E oggi si deve tornare alla quotidianità di sempre: c’è chi siederà tra i banchi di scuola, chi ritornerà in ufficio. Tra impegni, progetti da portare avanti, responsabilità e nuovi obiettivi per il nuovo anno. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo lunedì? La settimana inizierà col botto o ci saranno segni, leggermente più sfortunati, che dovranno pazientare un po’? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 9 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei un po’ accomodante, ma dovrai iniziare a rimboccarti le maniche per scrivere nuove pagine di questo 2023. Occhio allo sport e ai movimenti bruschi: rischi di farti male e non è certo una bella cosa!

Oroscopo Branko Toro: In questo lunedì meglio mantenere la calma e non fare scelte affrettate: che ne dite di riflettere prima di prendere delle decisioni, anche importanti? Le feste sono passate, ma forse non ti sei riposato abbastanza!

Oroscopo Branko Gemelli: Devi portare a termine un progetto, ma devi capire che da solo non puoi farcela. Che ne dici di rivolgerti a un collega? Sicuramente ti sarà di aiuto: ogni consiglio, infatti, sarà prezioso e utile!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: La giornata parte alla grande, sei positivo e ottimista. Cerca di lasciarti andare anche all’amore, alle grandi emozioni e di imparare dagli errori del passato!

Oroscopo Branko Leone: Sei a tuo agio, hai finalmente ritrovato il giusto equilibrio e l’entusiasmo è alle stelle: continua così, la settimana è partita nel migliore dei modi. Non perderti per strada!

Oroscopo Branko Vergine: Sei calmo, tranquillo, appagato, hai ritrovato la tua serenità. Ma ora devi iniziare a concentrarti su quello che è davvero importante per te: quali sono le tue priorità? Bene, cerca di fare un elenco e di inseguire i tuoi sogni!

Oroscopo Branko 9 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Devi rimboccarti le maniche, salutare le feste e iniziare una nuova settimana. L’energia non ti manca, devi solo capire bene come muoverti. E di chi puoi fidarti!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei di ottimo umore, sei in sintonia con te stesso e hai ritrovato il giusto equilibrio. Chi ti sta accanto ti ama, ti ammira e ha capito finalmente come sei fatto!

Oroscopo Branko Sagittario: La fortuna bussa alla tua parte, quindi oggi la giornata è preziosa. E la settimana parte alla grande. Cerca, però, di riposarti e di capire che non puoi fare tutto e contemporaneamente!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di seguire il tuo intuito, che non sbaglierà. Ora hai raggiunto il giusto equilibrio, ma devi ricominciare la dieta, soprattutto dopo le grandi abbuffate!

Oroscopo Branko Acquario: Basta con questi dubbi, cerca di andare avanti e di iniziare a superare gli ostacoli. L’energia non ti manca, il buon umore c’è: insomma, non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Branko Pesci: Stai andando nella giusta direzione, ma devi iniziare a dimenticare il passato e a cancellare le brutte abitudini, quelle che non ti vanno vivere bene. Occhio alla dieta!