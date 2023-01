Oroscopo Domani Branko

Oroscopo Branko 11 gennaio 2023. Il tempo vola e ce ne accorgiamo giorno dopo giorno. Le feste, ormai, sono un ricordo lontano, abbiamo ripreso in mano la quotidianità di sempre e oggi è già mercoledì. Siamo, quindi, nel bel mezzo della settimana di gennaio. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Il weekend si avvicina, avete già progetti e idee per il fine settimana? Tra impegni, progetti da portare avanti e responsabilità, la curiosità è difficile da tenere a bada. Ma noi de il Corriere della Città accontentiamo tutti. Ecco, infatti, le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Branko. Che non delude le aspettative di nessuno. O, almeno, si spera!

Oroscopo del giorno Branko 11 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei calmo, paziente, la fortuna gira dalla tua parte, ma non puoi cantare ancora vittoria perché basta poco per farti arrabbiare. In amore e sul lavoro. Quindi, meglio riposarsi un po’ e staccare la spina dalla quotidianità di sempre!

Oroscopo Branko Toro: Le belle notizie sono in arrivo, il cielo ti sorride e ora devi solo accogliere a braccia aperte le nuove opportunità. Bene anche la forma fisica: oggi, quindi, non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei calmo, razionale, forse più del solito. Ed è strano perché tu sei spesso guidato dall’istinto. La fortuna gira, ma oggi è meglio rimandare le discussioni e fare attenzioni ai movimenti bruschi!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Le idee non ti mancano, ma ora tutto si trasformerà in fatti e ti puoi ritenere davvero fortunato. Hai davvero tante cose da fare, ma con calma e pazienza ce la farai. Bene anche l’amore!

Oroscopo Branko Leone: Vuoi vivere la tua vita al massimo e vuoi condividere tutto con chi ti sta vicino. Oggi, però, il cielo ti sorride sì, ma è meglio mantenere la calma sul lavoro: qualcuno, forse, non la pensa come te e cercherà di ostacolarti!

Oroscopo Branko Vergine: Il tempo corre e ora te ne stai davvero rendendo conto. Cerca di approfittare di questa giornata per stare con le persone che ami: che ne dici di una bella passeggiata all’aperto, tempo permettendo? Ti farà bene evadere dal lavoro!

Oroscopo di oggi Branko 11 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei un po’ polemico e un po’ sfortunato, quindi meglio evitare le discussioni. In amore e sul lavoro. Che ne dici di riflettere bene prima di fare una scelta, anche importante?

Oroscopo Branko Scorpione: L’autostima non ti manca, sei energico e positivo, ma la stanchezza inizia a farsi sentire. E forse hai davvero bisogno di qualche ora in totale relax!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai tante idee e devi solo cercare di esprimerle in modo chiaro, senza paura. Le stelle sono dalla tua parte, il cielo ti sorride e non puoi chiedere di meglio!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai voglia di dare una svolta alla tua vita e ora hai tutte le carte in regola per farlo: forza, non mollare ora!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi, più che mai, amerai il lavoro di squadra: vuoi stare con i tuoi colleghi, vuoi condividere e confrontarti. Ma la stanchezza inizia a farsi sentire e anche il partner lo capisce!

Oroscopo Branko Pesci: Cerca di essere sì determinato, ma non così pignolo perché altrimenti ti fai sfuggire cose davvero importanti. La fortuna è con te, le stelle ti sorridono e tutto procede secondo i piani in amore. E in ambito professionale!

******************************************************************

******************************************************************

Oroscopo Oggi Branko

Oroscopo Branko 10 gennaio 2023. Oggi è martedì e una nuova settimana di gennaio scorre veloce! Le feste sono ormai e purtroppo un lontano ricordo e in questa giornata i quotidiani impegni di studio e lavoro sono pronti a fare capolino nelle nostre vite! Come sta andando il rientro? Tuttavia, tra un impegno e l’altro, scommetto che siete tutti curiosi di sapere come andrà questo martedì! La giornata inizierà col botto o ci saranno segni, leggermente più sfortunati, che dovranno pazientare un po’? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo del giorno Branko 10 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La giornata ha una marcia in più! Approfittane per portare a compimento un progetto che stavi accantonando da tempo. Single favoriti, nuovi incontri interessanti.

Oroscopo Branko Toro: Cielo intrigante quello di oggi, se hai conosciuto una persona carina non fartela scappare! Attenzione a qualche battibecco di troppo con i colleghi, i nodi verranno al pettine!

Oroscopo Branko Gemelli: In amore non rivangare gli errori commessi in passato ma goditi il momento e prendi le cose come vengono. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, favoriti i liberi professionisti.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Stelle interessanti per chi desidera mettere radici, se hai la persona giusta al tuo fianco da qui ai prossimi mesi potresti mettere in cantiere un progetto importante. Attenzione alle spese, ultimamente è come se avessi le ‘mani bucate’.

Oroscopo Branko Leone: Se con il partner c’è qualcosa che non va sii chiaro e affronta il problema a viso aperto. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il tuo impegno presto sarà ricompensato.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle interessanti per i cuori solitari, cosa aspetti a guardarti attorno? Sul lavoro rivedi bene le clausole di un accordo.

Oroscopo di oggi Branko 10 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per chi desidera tornare ad emozionarsi! Favoriti i ragazzi alle prese con le prime relazioni amorose. Sul lavoro non fare passi avventati ma pondera bene ogni decisione.

Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti per l’amore, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro invece hai voglia di metterti in gioco sperimentando nuovi orizzonti professionali.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potresti avere qualcosa da ridire al partner, cerca però di mantenere la calma e di trovare un punto di incontro. Sul lavoro mantieniti lontano da inutili polemiche.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cielo intriganti per l’amore! Le storie nate da poco hanno una marcia in più e potrebbero rivelarsi preziose nel futuro. Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Acquario: Per l’amore quello di oggi è un cielo un po’ agitato, cerca dunque di non alimentare sterili dissapori. Sul lavoro non sovraccaricarti ma se necessario fatti aiutare da una persona fidata.

Oroscopo Branko Pesci: Queste sono stelle che riaccendono la passionalità e la voglia di amare! Via libera ai nuovi incontri per i più giovani. Sul lavoro non ti senti pienamente soddisfatto ma presto si cambierà musica.

******************************************************************

******************************************************************

Oroscopo Branko 9 gennaio 2023. Le feste sono già, e purtroppo, un ricordo lontano: con l’Epifania tutto è andato via. E oggi si deve tornare alla quotidianità di sempre: c’è chi siederà tra i banchi di scuola, chi ritornerà in ufficio. Tra impegni, progetti da portare avanti, responsabilità e nuovi obiettivi per il nuovo anno. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo lunedì? La settimana inizierà col botto o ci saranno segni, leggermente più sfortunati, che dovranno pazientare un po’? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo del giorno Branko 9 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Ariete oggi Branko

Oggi sei un po’ accomodante, ma dovrai iniziare a rimboccarti le maniche per scrivere nuove pagine di questo 2023. Occhio allo sport e ai movimenti bruschi: rischi di farti male e non è certo una bella cosa!

Oroscopo Toro oggi Branko

In questo lunedì meglio mantenere la calma e non fare scelte affrettate: che ne dite di riflettere prima di prendere delle decisioni, anche importanti? Le feste sono passate, ma forse non ti sei riposato abbastanza!

Oroscopo Gemelli oggi Branko

Devi portare a termine un progetto, ma devi capire che da solo non puoi farcela. Che ne dici di rivolgerti a un collega? Sicuramente ti sarà di aiuto: ogni consiglio, infatti, sarà prezioso e utile!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Cancro oggi Branko

La giornata parte alla grande, sei positivo e ottimista. Cerca di lasciarti andare anche all’amore, alle grandi emozioni e di imparare dagli errori del passato!

Oroscopo Leone oggi Branko

Sei a tuo agio, hai finalmente ritrovato il giusto equilibrio e l’entusiasmo è alle stelle: continua così, la settimana è partita nel migliore dei modi. Non perderti per strada!

Oroscopo Vergine oggi Branko

Sei calmo, tranquillo, appagato, hai ritrovato la tua serenità. Ma ora devi iniziare a concentrarti su quello che è davvero importante per te: quali sono le tue priorità? Bene, cerca di fare un elenco e di inseguire i tuoi sogni!

Oroscopo di oggi Branko 9 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Bilancia oggi Branko

Devi rimboccarti le maniche, salutare le feste e iniziare una nuova settimana. L’energia non ti manca, devi solo capire bene come muoverti. E di chi puoi fidarti!

Oroscopo Scorpione oggi Branko

Oggi sei di ottimo umore, sei in sintonia con te stesso e hai ritrovato il giusto equilibrio. Chi ti sta accanto ti ama, ti ammira e ha capito finalmente come sei fatto!

Oroscopo Sagittario oggi Branko

La fortuna bussa alla tua parte, quindi oggi la giornata è preziosa. E la settimana parte alla grande. Cerca, però, di riposarti e di capire che non puoi fare tutto e contemporaneamente!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno oggi Branko

Cerca di seguire il tuo intuito, che non sbaglierà. Ora hai raggiunto il giusto equilibrio, ma devi ricominciare la dieta, soprattutto dopo le grandi abbuffate!

Oroscopo Acquario oggi Branko

Basta con questi dubbi, cerca di andare avanti e di iniziare a superare gli ostacoli. L’energia non ti manca, il buon umore c’è: insomma, non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Pesci oggi Branko

Stai andando nella giusta direzione, ma devi iniziare a dimenticare il passato e a cancellare le brutte abitudini, quelle che non ti vanno vivere bene. Occhio alla dieta!

*********************************

*********************************

Oroscopo Branko 8 gennaio 2023. Domenica tutta da vivere, ora che le feste sono trascorse e presto ritorneremo alla vita di sempre. Tra lavoro, studio, esami imminenti, impegni e progetti da portare avanti. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno riceverà una bella proposta e potrà tirare un sospiro di sollievo, iniziando così il 2023 nei migliori dei modi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko. Che ha fatto il punto della situazione su tutti i segni, dal lavoro alla sfera sentimentale.

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo del giorno Branko 8 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi, in questa domenica così speciale, devi lasciarti andare all’emozione e trascorrere più ore con il partner. Cerca, però, di non viaggiare troppo con l’immaginazione e di restare con i piedi per terra!

Oroscopo Branko Toro: Sei molto curioso, determinato, ma oggi devi iniziare a pensare ai problemi che hai, agli ostacoli che devi superare. Devi, insomma, prenderti le tue responsabilità: l’epoca dei giochi è finita, ora bisogna lavorare sul serio!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei un po’ turbato, poco concentrato, ma è meglio evitare polemiche e discussioni. Soprattutto in famiglia. La forza non ti manca, ma devi ascoltare di più chi ti sta attorno e ha bisogno dei tuoi consigli preziosi!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi devi liberarti, dire a chi ti sta vicino quello che provi. E devi farlo senza paura, anche se a volte qualcosa ti frena. Cerca di farti coraggio: ce la farai, con un po’ di calma e pazienza in più!

Oroscopo Branko Leone: Sei impulsivo, istintivo, oggi più che mai. Cerca di fare attenzione alla sfera economica e di riflettere un po’ di più prima di fare delle scelte: la razionalità ti sarà di aiuto!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di prendere il controllo della tua vita: devi tornare protagonista, basta fare lo spettatore. Forse, però, è il caso di ascoltare i consigli di chi ti sta accanto e ti ama. Di chi, insomma, vuole solo il tuo bene!

Oroscopo di oggi Branko 8 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bene l’amore, devi lasciarti andare alla passione. L’umore è quello giusto, ti aiuterà a risolvere anche i problemi che ti sembravano così difficili. La giornata parte bene: continua così!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi rallentare un po’, rilassarti in questa domenica perché poi da domani dovrai ricominciare la vita di sempre. Tra lavoro e impegni!

Oroscopo Branko Sagittario: È arrivato il momento di abbandonare le cattive abitudini e di iniziare a scrivere nuove pagine. Perché non farlo proprio da oggi? Sei sincero, fedele e questo ti aiuterà nei rapporti con gli altri!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai voglia di lasciarti andare, ma dall’altra hai paura e vivi perennemente nei dubbi e nell’insicurezza. Questo ti crea disagio perché oggi non sai bene come muoverti. Il consiglio è quello di riflettere bene!

Oroscopo Branko Acquario: Devi essere felice, allegro, spensierato e iniziare a scrivere nuove pagine della tua vita, ora che hai accolto a braccia aperte il 2023. Cerca di lasciarti andare a nuove emozioni, mettendo da parte l’agitazione!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di lasciarti andare, di vivere la storia con la persona che ti sta accanto senza pensare troppo. Il cambiamento, però, ti fai paura: oggi che ne dici di fare un salto nel vuoto? Correre dei rischi a volte aiuta. E tu, forse, ne hai bisogno!