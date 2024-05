Scomparso Stefano Bersani, l’appello della sorella: ‘Vi prego aiutatemi a ritrovarlo’

Sono ore di angoscia per la scomparsa del 59enne Stefano Bersani. Diverse le richiese di aiuto pubblicate sui social, e stamattina è stata la sorella a rivolgere un appello per chiedere: ‘Mi aiutate a trovarlo, per favore. In caso di avvistamento, chiamare il 112’.

Non si hanno più notizie dal 10 maggio

Stefano vive a Cerveteri, ma venerdì scorso, il 10 maggio, mentre si trovava in auto su via Ostiense, a Roma, è sceso e si è allontanato a piedi. Da quel momento di lui non si hanno più notizie. L’uomo ha con sé il cellulare, ma risulta spento, mentre non ha il portafogli con le carte di credito. La preoccupazione per le sue sorti cresce, in quanto avrebbe bisogno di assumere farmaci per la sua terapia, ma non li ha con sé.

La descrizione dell’uomo

Il 59enne è alto 1.85, ha occhi castani e capelli brizzolati, stempiato, naso pronunciato, barca e capelli colore nero-grigio. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto color crema, una maglia nera, jeans scuri e scarpe da ginnastica nere.

I posti maggiormente attenzionati

Dopo tre giorni di ricerche i familiari hanno deciso di chiedere aiuto anche all’associazione ‘Peneloce Lazio Odv’ che sta svolgendo ricerche per proprio conto nella speranza di riuscire a rintracciare nel minor tempo possibile l’uomo. L’appello è stato lanciato anche dalla trasmissione di Federica Sciarelli, ieri sera, Chi l’ha visto? in onda su Ra 3. L’invito è quello di condividere il più possibile la notizie e attenzionare, in particolar modo le zone di Cerveteri, Divino Amore; la Stazione Trastevere e il quartiere Laurentino. Chiunque dovesse avere notizie può contattare le forze dell’ordine l’associazione oppure il programma televisivo.