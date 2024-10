Morto Kris Kristofferson, fu la leggenda ribelle della musica country

E‘ venuto a mancare il cantautore Kris Kristofferson all’età di 88 anni: artista poliedrico, fu una leggenda della musica country

E’ morto all’età di 88 anni Kris Kristofferson, cantautore, attore e icona della musica country. L’artista, che da oltre un decennio combatteva contro problemi di memoria, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica americana grazie a brani indimenticabili come “Sunday Morning”, “Me and Bobby McGee” e “For the Good Times”. La sua carriera, iniziata negli anni ’70, è stata costellata di successi e collaborazioni illustri, tra cui quella con Johnny Cash. Kristofferson, con la sua inconfondibile “barba da hobo” e le origini svedesi, ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la sua musica autentica e il suo spirito ribelle. La sua vita, come recita la sua pagina ufficiale, è stata “spettacolare” e irripetibile, un viaggio straordinario attraverso la musica, il cinema e l’attivismo politico.

Si è spento il cantautore Kris Kristofferson

Prima di diventare una star della musica, come racconta RaiNews, Kristofferson ha percorso un sentiero di vita a dir poco eclettico. Laureato a Oxford, ha svolto una serie di lavori inusuali: barista, pugile, ballerino, ranger dell’esercito e persino pilota di elicotteri. Militante pacifista e rivoluzionario, Kristofferson ha sempre seguito la sua strada, senza compromessi. La sua carriera artistica è stata altrettanto variegata: ha recitato in film di successo come “Pat Garrett e Billy Kid” di Sam Peckinpah e “I pascoli del cielo” di Michael Cimino, ha formato il supergruppo The Highwaymen con Willie Nelson, Johnny Cash e Waylon Jennings, e ha conquistato il cuore di Janis Joplin, che ha reso celebre la sua “Me and Bobby McGee”.

La leggenda della musica country

Kristofferson ha pubblicato 30 album in studio, dal suo debutto omonimo nel 1970 fino a “An Evening with Kris Kristofferson: The Pilgrim; Ch 77 – Union Chapel, London” del 2014. Il suo primo disco conteneva già alcuni dei suoi brani più iconici, come “Sunday Mornin’ Comin’ Down” e “Help Me Make It Through the Night”, canzoni che hanno segnato un’epoca e influenzato generazioni di artisti. Bob Dylan, suo grande estimatore, ha affermato che Kristofferson “ha cambiato tutto” nella scena musicale di Nashville. Con la sua scrittura sincera e poetica, Kristofferson ha saputo dare voce alle contraddizioni dell’animo umano, raccontando storie di vita vissuta con uno stile unico e inconfondibile.

L’eredità culturale dell’artista

La scomparsa di Kris Kristofferson lascia un vuoto incolmabile nel mondo della musica. La sua eredità, però, continuerà a vivere attraverso le sue canzoni, la sua poesia e il suo spirito libero e anticonformista. Un artista che ha saputo unire la tradizione country con un tocco di rock e folk, creando un sound innovativo e senza tempo. La sua musica, intrisa di umanità e passione, continuerà a ispirare e emozionare le generazioni future.