Sanremo 2025, è Olly a vincere la 75esima edizione del Festival

Sanremo 2025: Olly ha vinto la 75esima edizione della kermesse canora con la sua «Balorda Nostalgia». Tutti i dettagli al riguardo.

Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly, che ha conquistato il primo posto con il brano «Balorda Nostalgia». Il giovane cantautore genovese ha ottenuto un notevole risultato, tanto dal televoto quanto dalla sala stampa. Al secondo posto c’è stato Lucio Corsi, seguito da Brunori Sas. La Top Five ha visto aggiungersi Fedez e Simone Cristicchi, rispettivamente il quarto e il quinto.

Da ciò che si apprende, questo è stato un epilogo inaspettato, poiché due tra i favoriti alla vittoria non sono riusciti ad accaparrarsi nemmeno una delle 5 postazioni. Non si tratta di altri che della sesta Giorgia e del settimo Achille Lauro, in gara con «La Cura per Me» e con «Incoscienti Giovani». A causa di questo responso, non sono mancati i fischi da parte dell’Ariston, in subbuglio già dai primi risultati emersi della classifica finale.

Sanremo 2025, la classifica: Olly trionfa, ultima Marcella Bella

Non sono poche le polemiche che sono emerse a seguito della lettura dell’elenco ufficiale. All’ascoltare le parole del direttore artistico Carlo Conti, accompagnato per l’ultima serata da Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan, il pubblico non ha potuto e voluto credere alle proprie orecchie.

Alla fine della classifica c’è Marcella Bella con il suo inno al femminismo «Pelle Diamante». Chi l’ha preceduta?

OLLY – Balorda nostalgia Lucio Corsi – Volevo essere un duro Brunori Sas – L’albero delle noci Fedez – Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Giorgia – La cura per me Achille Lauro – Incoscienti giovani Francesco Gabbani – Viva la vita Irama – Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Bresh – La tana del granchio Elodie – Dimenticarsi alle 7 Noemi – Se t’innamori muori The Kolors – Tu con chi fai l’amore Rocco Hunt – Mille vote ancora Willie Peyote – Grazie ma no grazie Sarah Toscano – Amarcord Shablo ft. Gué, Joshua e Tormento – La mia parola Rose Villain – Fuorilegge Joan Thiele – Eco Francesca Michielin – Fango in paradiso Modà – Non ti dimentico Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Serena Brancale – Anema e core Tony Effe – Damme ‘na mano Gaia – Chiamo io chiami tu Clara – Febbre Rkomi – Il ritmo delle cose Marcella Bella – Pelle diamante

I premi della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana

Come di consueto, prima della comunicazione che avrebbe decretato il vincitore, sono stati assegnati diversi riconoscimenti a chi si è distinto in questa 75esima manifestazione della Canzone Italiana presso la Città dei Fiori.

Il Premio della Critica ‘Mia Martini’ lo ha avuto Lucio Corsi; il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ è stato dato a Simone Cristicchi; il Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo è stato affidato a Brunori Sas; il Premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la miglior composizione musicale è stato consegnato a Simone Crisitcchi. Mentre TIM ha offerto la sua onorificenza a Giorgia.

Chi andrà all’Eurovision 2025?

Stando a quanto emerso ad una settimana dalla fine della kermesse canora nostrana, non sarà il vincitore Olly a prendere parte all’Eurovision Song Contest 2025. Il ragazzo ha declinato l’invito e molti pensano che la causa preponderante sia attribuita alle date della sua attesissima tournée in arrivo. Alla luce di ciò, a rappresentare l’Italia a Basilea (l’anno scorso è stata la Svizzera a trionfare in Svezia) ci penserà Lucio Corsi con il suo brano «Volevo essere un duro».