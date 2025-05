Eurovision 2025, chi è il vincitore? La diretta della finale

Eurovision 2025: chi ha vinto la kermesse canora europea, che si è conclusa? Stiamo per scoprire il verdetto finale in diretta: tutti i dettagli al riguardo.

Si alza il sipario sull’attesissima finale dell’Eurovision 2025. Questa sera, sabato 17 maggio, sono 26 le nazioni che si sono sfidate sul palco della St. Jakobshalle di Basilea, selezionate tra i 37 Paesi partecipanti. In palio, il titolo di Canzone più iconica d’Europa e l’ambitissimo microfono di cristallo, riconoscimenti dal forte valore simbolico e mediatico.

A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, vinto da Olly. Il cantautore toscano, 31 anni, è in gara con Volevo essere un duro, brano che ha già conquistato pubblico e critica anche fuori dai confini nazionali. In quanto membro delle Big Five, il nostro Paese è entrato direttamente in finale.

Eurovision 2025, le esibizioni

La serata è stata aperta da Nemo, vincitore dell’edizione 2024, con una potente esibizione di The Code. Dopo l’apertura del televoto, è toccato alla Norvegia dare il via ufficiale alla gara con Lighter di Kyle Alessandro. Il Lussemburgo ha proposto La Poupée Monte le Son con Laura Thorn; l’Estonia si affida a Tommy Cash con Espresso Macchiato. La partecipazione di Israele è stata affidata a Yuval Raphael con New Day Will Rise.

A seguire, la Lituania è salita sul palco con i Katarsis e la loro Tavo Akys. Poi la Spagna con Melody e la sua travolgente Esa Diva e l’Ucraina con i Ziferblat in Bird of Pray. Il Regno Unito si è distinto con le Remember Monday e la loro What The Hell Just Happened?, mentre l’Austria ha presentato Wasted Love di JJ.

E ancora: l’Islanda con i Væb e Róa, la Lettonia con le Tautumeitas e Bur Man Laimi, i Paesi Bassi con Claude e il brano C’est la Vie, fino alla Finlandia, rappresentata da Erika Vikman con Ich Komme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

ESC 2025, l’arrivo di Lucio Corsi e la fine

Lucio Corsi è salito sul palco con una toccante interpretazione di Volevo essere un duro, accolta con entusiasmo dal pubblico presente nell’arena elvetica. Il brano ha ricevuto anche il sostegno pubblico di Ed Sheeran, che ha condiviso parole d’ammirazione sui propri canali social, e di Olly.

La Polonia ha schierato Justyna Steczkowska con Gaja, seguita dalla Germania con Baller del duo Abor & Tynna. La Grecia ha puntato su Asteromáta di Klavdia, mentre l’Armenia ha portato Survivor di Parg. La Svizzera, Paese ospitante, ha continuato la serata con Voyage di Zoë Më. Sono seguite Malta con Serving di Miriana Conte, il Portogallo con i NAPA in Deslocado, la Danimarca con Sissal e Hallucination.

Tra gli ultimi a esibirsi: la Svezia con i KAJ e Bara Bada Bastu, la Francia con Louane e la sua commovente Maman. È stata, poi, la volta di San Marino, rappresentato dal DJ Gabry Ponte che ha infiammato la platea con Tutta l’Italia. A chiudere, l’Albania con Zjerm del duo Shkodra Elektronike.

Chi sarà il vincitore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

IN AGGIORNAMENTO.