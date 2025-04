Papa Francesco, è morto il Pontefice della semplicità

Papa Francesco, primo Pontefice gesuita e sudamericano, simbolo di umiltà e riforma nella Chiesa, è morto lasciando un’eredità di fede, povertà e misericordia che ha segnato il mondo intero.

Con profonda commozione, il Cardinale Kevin Farrell ha annunciato la morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 del mattino di lunedì 21 aprile 2025. Il Porporato, mentre raccomandava l’anima del Pontefice alla misericordia di Dio, ha detto:

La scomparsa del Sua Santità ha scosso il mondo, soprattutto per la sua improvvisa coincidenza con il giorno successivo alla celebrazione della Pasqua, quando, solo poche ore prima, Francesco si era affacciato dalla Loggia per impartire la benedizione Urbi et Orbi e aveva stretto mani tra la folla.

La sua morte rappresenta più di un evento memorabile: è la seconda volta nella storia che un Pontefice muore in un Giubileo, dopo il 1700.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025