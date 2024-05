Chi ha vinto l’Eurovision 2024? La diretta della finale

Eurovision 2024: chi vincerà la kermesse canora europea, che si è quasi conclusa? Stiamo per scoprire il verdetto finale in diretta: tutti i dettagli al riguardo.

Con grande emozione da parte di tutti, l’Eurovision Song Contest 2024 è quasi arrivato alla fine. Questa sera, sabato 11 maggio, le nazioni a sfidarsi per il podio sono 26 (dalle 37 in partenza). Tutte concorrono per ottenere l’incredibile ricompensa e, certamente, il titolo di Canzone più famosa d’Europa – e non solo -.

Come noto, a rappresentare l’Italia ci sarà la vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo: Angelina Mango. L’artista 23enne sta avendo un meritatissimo successo, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il continente, complice anche la versione in lingua spagnola de “La Noia“, collaborazione con il cantautore sivigliano Álvaro de Luna che ha visto la luce qualche giorno fa. Effettivamente, nel corso della sua esibizione, avvenuta durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio (senza voto per lei perché di diritto in finale – come Spagna, Francia, Regno Unito e Germania -), il pubblico della Malmö Arena è letteralmente esploso al ritmo della sua Cumbia.

A seguito di aver saputo a che ora si esibirà oggi la bravissima cantante nostrana, scopriamo insieme chi vincerà la competizione musicale in diretta!

Eurovision 2024: le esibizioni

La scaletta ufficiale prevista per questa sera, 11 maggio 2024, è la seguente:

Svezia (Paese ospitante) | Marcus & Martinus – Unforgettable Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Germania (Big Five) | Isaak – Always On The Run Lussemburgo | Tali – Fighter Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa Israele | Eden Golan – Hurricane Lituania | Silvester Belt – Luktelk Spagna (Big Five) | Nebulossa – Zorra Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue Lettonia | Dons – Hollow Grecia | Marina Satti – Zari Regno Unito (Big Five) | Olly Alexander – Dizzy Norvegia | Gåte – Ulveham Italia (Big Five) | Angelina Mango – La Noia Serbia | Teya Dora – Ramonda Finlandia | Windows95man – No Rules! Portogallo | Iolanda – Grito Armenia | Ladaniva – Jako Cipro | Silia Kapsis – Liar Svizzera | Nemo – The Code Slovenia | Raiven – Veronika Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter Francia (Big Five) | Slimane – Mon Amour Austria | Kaleen – We Will Rave

Chi vincerà? Scopriamolo insieme in diretta!

Eurovision 2024 vincitore

Il Paese vincitore della 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest è…

IN AGGIORNAMENTO… – IN DIRETTA