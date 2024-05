Quando canta Angelina Mango alla finale dell’Eurovision 2024: orario esibizione e scaletta di stasera sabato 11 maggio

Eurovision 2024: quando canta Angelina Mango nel corso della finale, stasera 11 maggio? Tutti i dettagli sull’esibizione della rappresentante italiana e sulla scaletta prevista.

Manca sempre meno all’inizio della finale (qui per sapere tutte le informazioni utili) della sessantottesima edizione dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno, a rappresentare il nostro Paese ci penserà la bravissima e giovanissima artista Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Tutta l’Italia (e non solo) è in trepidante attesa per vederla sul prestigioso palco della gremita Malmö Arena, in Svezia.

Emozionatissima, ma padrona della scena come sempre, l’interprete de ‘La Noia‘ già ha potuto assaporare l’esperienza di essere acclamata dal pubblico presente nella nazione della penisola scandinava durante la seconda semifinale, dove ha sbalordito letteralmente chiunque. Con un numero particolare e ben dettagliato, la Mango si è fatta riconoscere per le sue doti eccellenti.

Si ricorda che, in quel contesto, Angelina ha introdotto il suo brano, senza essere votata poiché, insieme a Slimane (Francia), Isaak (Germania), Olly Alexander (Regno Unito) e Nebulossa (Spagna) era già entrata di diritto alla finalissima. Effettivamente, il Bel Paese e gli altri Stati citati fanno parte dei Big Five, vale a dire le cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l’Unione Europea di radiodiffusione.

Ma quando avrà luogo l’esibizione della talentuosa 23enne? Scopriamo insieme la scaletta di questa sera, sabato 11 maggio 2024.

Eurovision 2024 finale: quando si esibisce Angelina Mango?

A seguito delle scremature avvenute nel corso delle due semifinali, andate in onda su Rai Due con la conduzione di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, martedì 7 e giovedì 9 maggio 2024, gli Stati in competizione non sono più 37, ma 26.

Stando a quanto riporta la lista pubblicata dall’Eurovision Song Contest sui propri mezzi di comunicazione, la nostra musicista lucana si esibirà a metà della serata di oggi, sabato 11 maggio. Questo perché Angelina Mango sarà la 15ª cantante in gara. Tutti i suoi fan italiani, quindi, potranno sintonizzarsi su Rai Uno verso le 22:30 circa per supportare la propria beniamina.

Scaletta dalla finale dell’ESC 2024

Svezia (Paese ospitante) | Marcus & Martinus – Unforgettable Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Germania (Big Five) | Isaak – Always On The Run Lussemburgo | Tali – Fighter Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa Israele | Eden Golan – Hurricane Lituania | Silvester Belt – Luktelk Spagna (Big Five) | Nebulossa – Zorra Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue Lettonia | Dons – Hollow Grecia | Marina Satti – Zari Regno Unito (Big Five) | Olly Alexander – Dizzy Norvegia | Gåte – Ulveham Italia (Big Five) | Angelina Mango – La Noia Serbia | Teya Dora – Ramonda Finlandia | Windows95man – No Rules! Portogallo | Iolanda – Grito Armenia | Ladaniva – Jako Cipro | Silia Kapsis – Liar Svizzera | Nemo – The Code Slovenia | Raiven – Veronika Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter Francia (Big Five) | Slimane – Mon Amour Austria | Kaleen – We Will Rave

Chi si aggiudicherà l’incredibile ricompensa? Che vinca il migliore.