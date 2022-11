Amici 22, chi è Angelina Mango: età, canzoni, padre, fidanzato, foto, Instagram, la sfida con Ascanio

Angelina Mango sarà ufficialmente nel cast di Amici 22. Parliamo della figlia del famoso cantante, la quale si è già detta pronta a lasciare tutti senza parole per la prossima stagione del format di successo di Maria De Filippi. Ma chi è la cantante? Quali sono i suoi hobby, le sue passioni, e soprattutto che rapporto aveva con suo padre, il grande cantante famoso in tutto il mondo? Questo e molto altro nell’articolo, continuante a leggere!

Un nuovo ingresso ad Amici 22: Angelina Mango

Dunque, come anticipato, una nuova cantante è pronta a fare il suo debutto all’interno del programma di Amici di Maria De Filippi, e non si tratta di una cantante comune, perché è una vera e propria figlia d’arte con alle spalle già qualche pubblicazione. Lei è Angelina Mango, ovvero la figlia del grande cantautore Giuseppe Mango morto nel 2014 per un infarto proprio mentre si trovava in concerto. La notizia è che la giovane figlia d’arte è pronta a conquistare il grande pubblico Mediaset, grazie alle sue qualità canore e alla sua arte. Infatti, la giovane promessa della musica italiana è riuscita ad entrare grazie ad una sfida che ha visto uscire uno degli allievi già all’interno della scuola della De Filippi.

Amici 22, anticipazioni registrazione 17 novembre: ospiti, eliminati e sfide di domenica

Chi è la figlia del noto cantante Giuseppe Mango

Angelina Mango, la figlia del noto cantante, sarà quindi la nuova cantante di Amici 22, pronta, come suo padre, a conquistarsi la sua fetta di pubblico e magari continuare la tradizione di famiglia. Suo padre, Giuseppe Mango, era morto a soli 60 anni nel 2014, mentre si esibiva sul palco. Lei, Angelina, è la secondogenita dell’artista. Nasce nel 2011, ad oggi ha 21 anni, mentre il fratello Filippo ne ha 25. Non solo lei, ma anche il fratello ha seguito, in parte, le orme del padre diventando un noto ed affermato batterista. Non vediamo l’ora di conoscere attraverso il programma qualcosa in più di questa giovane promessa della musica.