Quando va in onda la finale dell’Eurovision 2024: data, orario, dove vederlo in TV e in streaming

Eurovision Song Contest 2024, quando va in onda la finale della kermesse canora europea? Tutti i dettagli su data, orario, diretta televisiva e streaming.

Come ogni anno, è arrivato il momento di assistere ad uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Infatti, dopo il grande successo del settantaquattresimo Festival di Sanremo, è ora il turno della sessantottesima edizione dell’Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia una delle artiste più giovani ed amate nel nostro Paese e all’estero: Angelina Mango.

Ma quando avrà luogo la finalissima della competizione del Vecchio Continente? Scopriamo i dettagli sulla data, l’orario, il canale televisivo di diffusione e come poter guardare, in diretta o in differita, lo show in streaming.

Eurovision 2024: quando va in onda la finale?

Arrivato al sessantottesimo anno di vita, l’Eurovision Song Contest è uno degli eventi più attesi da tutto il mondo. Effettivamente, si tratta di un concorso canoro che coinvolge la bellezza di 37 nazioni. Esse sono (in ordine alfabetico): Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera ed Ucraina.

La prima semifinale è andata in onda ieri 7 maggio. La seconda semifinale, invece, che vedrà l’entrata in campo della nostra Angelina Mango con la hit del momento “La Noia“, verrà trasmessa domani, 9 maggio. Entrambe occupano la prima serata di Rai Due. E la finale quando avrà luogo e su che canale potrà essere fruita?

Data, orario e canale della finale dell’ESC 2024

La finale dell’Eurovision Song Contest 2024 potrà essere vista sabato 11 maggio 2024. Ma, a differenza delle due semifinali, l’emittente sarà il primo canale del Servizio Pubblico. Infatti, a partire dalle ore 20:35 (circa), Rai Uno offrirà agli spettatori italiani lo spettacolo condotto da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Quest’ultimo in collegamento dalla Malmö Arena, in Svezia, dove si svolge la corrente stagione della kermesse europea grazie alla vittoria di Loreen con il brano “Tattoo“ nel 2023.

Dove vedere l’ESC 2024 in streaming?

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire, in diretta o in differita, l’epilogo dell’Eurovision Song Contest 2024 sulla piattaforma RaiPlay. Collegandosi ad essa, i fan potranno fare il tifo per le canzoni in gara in tempo reale. Oppure, qualora non si riuscisse a guardare parte o l’intero della puntata, il pubblico, per quanto riguarda l’Italia, sarà in grado di recuperare tutti i momenti grazie all’applicazione del Servizio Pubblico televisivo.

Però, qualora si volesse seguire la trasmissione (in linea diretta o con più calma) in lingua originale, sarà necessario recarsi sul canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube per godersi le emozioni che il gran finale dell’ESC 2024 ha da donare agli amanti della musica presso la splendida cornice della Malmö Arena.