Quanto guadagna chi vince l’Eurovision 2024: il montepremi in palio

Eurovision 2024 premio: quanto guadagna il vincitore della kermesse canora? Tutti i dettagli inaspettati sul compenso in palio.

Il 7 maggio 2024 ha avuto inizio uno degli eventi musicali più attesi dell’anno in tutto il mondo: la sessantottesima edizione dell’Eurovision Song Contest.

A portare in alto il nome dell’Italia, come noto, ci pensa la giovane artista Angelina Mango con la sua apprezzatissima canzone “La Noia”. Amatissimo dappertutto, il brano, in questi ultimi giorni, è stato registrato in lingua spagnola in un delizioso duetto con il cantante sivigliano Álvaro de Luna. In questa versione, la giovane lucana ha sfoggiato uno squisito accento andaluso.

Senza dubbio, con la hit presentata al settantaquattresimo Festival di Sanremo, da cui ne è uscita vincitrice, ‘Nina‘ ha letteralmente fatto innamorare l’Europa. A causa di ciò, l’interprete di “Che t’o dico a fa’” è una delle favorite anche alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024.

A tal proposito, quanto guadagna e quali sono i premi in palio per la canzone più amata del Vecchio Continente? Tutti i dettagli inaspettati al riguardo.

Eurovision 2024 premio: quanto guadagna il vincitore?

Per la gioia degli italiani, il Bel Paese ha trionfato ben tre volte sul palco dell’Eurofestival. La prima volta nel 1964 con Gigliola Cinquetti e la sua “Non ho l’età” (che nel 2024 ha festeggiato 60 anni); la seconda Toto Cutugno con “Insieme: 1992” nel 1990; la terza nel 2021, con non pochi problemi da parte di diverse nazioni in gara, i Måneskin, interpreti di “Zitti e Buoni“. La band romana è stata un valore aggiunto in un’annualità piena di sorprese su tutti i fronti. Esempi sono: il trionfo degli Azzurri agli Europei di Calcio; la nomination agli Oscar di Laura Pausini con “Io Sì“; il secondo posto al Torneo Mondiale di Tennis di Matteo Berrettini, primo italiano della storia.

Però, in attesa della finalissima (qui per sapere tutte le informazioni utili), dove verrà decretato il vincitore, la gente è molto curiosa di sapere quanto si intascherà colei o colui che riuscirà a conquistare il cuore dei 37 Paesi in competizione. Quindi, quali sono le cifre e quali sono i premi destinati alla vittoria?

Ebbene, inaspettatamente da ciò che si possa pensare, chi vince l’Eurovision Song Contest non percepisce alcun cachet, come per il Festival di Sanremo. Nonostante l’assenza del montepremi, vi è il prestigioso microfono in vetro fatto a mano. Inoltre, esiste anche una sorta di gratificazione di consolazione per coloro che non si sono classificati per primi, ovvero la possibilità di aver fatto conoscere la propria creatura musicale al grande pubblico.

Infine, da ciò che si apprende, sarebbe previsto un rimborso spese per vitto e alloggio nei confronti degli artisti che si sfidano sul palco dalla Malmö Arena, in Svezia.