Chi ha vinto Amici 2024? La diretta della finale

Amici 2024: chi ha vinto la ventitreesima edizione del talent di Canale 5? In diretta tutti i dettagli sulla finale del programma di Maria De Filippi.

Per la grande trepidazione dei diretti interessati e dei fan, la 23esima edizione del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è quasi arrivata alla fine. Effettivamente, questa sera, sabato 18 maggio 2024, andrà in onda la finalissima della seguitissima trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset. L’emozione, senza dubbio, è tanta.

Come risaputo, a sfidarsi sul palco dello show ci saranno sei ragazzi, che si sono qualificati per l’epilogo nel corso della puntata di domenica scorsa, 12 maggio. In ordine di promozione, essi sono: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. I primi due fanno parte del circuito ballo, mentre gli ultimi quattro appartengono alla categoria canto.

Oltre alla consolidata giuria del serale (composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi), ci sarà anche un collegio giudicante d’eccezione. Infatti, i giovani finalisti non solo dovranno esibirsi, come in queste settimane, per agli spettatori in studio e per il pubblico a casa, ma anche davanti ad una platea di giornalisti. Nello stesso modo in cui è accaduto nelle stagioni precedenti, il giudizio di questi ultimi avrà un peso sulla classifica.

Ma, bando alle ciance, scopriamo insieme in diretta, tra gli unici talenti di quest’anno, chi ha vinto la competizione!

Amici: ospiti della finale

Da ciò che si apprende, per l’ultima puntata del programma, gli ospiti attesissimi sono i trionfatori di Amici 22: la cantautrice Angelina Mango e il ballerino Mattia Zenzola. La prima è reduce dalla settima posizione dell’Eurovision Song Contest 2024 (dove, durante la finalissima, a seguito della sua performance meravigliosa, è accaduto di tutto) e dalla vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano cantato dal mondo “La Noia“. Il secondo, invece, ha di recente calcato le scene di tutta Italia poiché ha preso parte al musical ispirato alla serie televisiva che ha stregato il nostro Paese: “Mare Fuori“.

Amici 23 chi ha vinto? I premi assegnati

I riconoscimenti a disposizione sono i seguenti:

150mila euro per il vincitore del talent show;

per il del talent show; 50mila euro per la vittoria di ciascuna categoria ;

per la ; 50mila euro per il Premio della Critica di TIM ;

per il di ; 40mila euro per il Premio per la Comunicazione di TIM ;

per il di ; 30mila euro per il Premio Spirito Libero di Oreo ;

per il ; il Premio delle Radio ;

; 7mila euro per il premio che Marlù assegna ad ogni concorrente eliminato dalla prima puntata del serale.

Amici 2024 vincitore

Il vincitore della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi è…

