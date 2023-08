Anzio, far west in strada: lo aggrediscono in 5 e gli distruggono l’auto, lui tenta di investirli (VIDEO)

Scene da brividi in strada ad Anzio, nella frazione di Lavinio. Una lite tra italiani e stranieri diventata ben presto una rissa, poi degenerata addirittura in un tentato omicidio. È successo nella mattina di oggi, 28 luglio, poco prima dell’alba, in piazza Lavinia.

“Correte, stanno massacrando un uomo”

La chiamata al NUE 112 è arrivata intorno alle ore 5:40. “Venite, presto, qui a Lavinio 5 persone stanno massacrando di botte un uomo”. Il testimone, così come altri residenti, viene svegliato dalle urla. In strada ci sono dei giovani che urlano e picchiano un ragazzo, che riesce a infilarsi dentro un’auto.

Una persona, dopo i primi attimi, inizia a riprendere la scena. La vettura è ferma nei pressi dell’edicola, parcheggiata di traverso sulle strisce pedonali, come se fosse stata messa lì d’urgenza. Si sentono urla, in 5 vanno contro la vettura, cercando di aprirla e di far uscire la persona che all’interno. Non riuscendoci, iniziano a colpire l’auto, prima con dei secchioni della spazzatura, poi con degli altri oggetti trovati sul marciapiedi, come sassi, pietre e vetri.

Finestrino spaccato con la palina pubblicitaria

Ma il colpo di grazia viene dato da un ragazzo con la maglietta bianca e i pantaloncini neri. Sparito per qualche minuto dalla visuale della videocamera del cellulare che stava riprendendo la scena dell’assalto all’auto, il giovane uomo ricompare con una palina pubblicitaria. Con quella, tenuta con entrambe le mani e tenuta alta sopra la testa, si avvicina alla vettura, poi la scaglia con violenza verso il finestrino anteriore.

Lo spavento da parte di chi sta riprendendo è fortissimo. Il video si interrompe, ma quello che succede, raccontato dai testimoni, resta sulla stessa linea di violenza. Il giovane a bordo dell’auto ingrana la retromarcia, poi punta i suoi aggressori e tenta di investirli. Le urla in piazza sono sempre più alte.

L’intervento della polizia

Nel frattempo è in arrivo la polizia, chiamata dai residenti. Ma i partecipanti alla furiosa rissa, capendo che stanno per arrivare le forze dell’ordine, fuggono, chi a piedi e chi in auto. Dal racconto dei testimoni, il ragazzo a bordo dell’auto sarebbe un italiano, mentre gli altri cinque sia italiani che stranieri. Gli agenti non hanno trovato tracce dei giovani, neanche dopo aver pattugliato la zona. Non si conoscono i motivi che hanno portato a una “resa dei conti” così violenta.