Ciak, si gira! A Frascati spunta il set di una nuova serie Netflix

Il parco della villa comunale è addobbato a festa, cosa bolle in pentola?

Lavori in corso al parco comunale di Frascati, dove tutto a un tratto sono emersi degli indizi sul fatto che qualcosa stesse bollendo in pentola. Nastro isolante, aree contingentate e abeti piazzati lungo il corso di Villa Torlonia non sono un errore stagionale: sembra invece che il parco di Frascati sia protagonista in queste ore di un set cinematografico. Ancora poco si sa sui dettagli della produzione, ma sembra che si parli di una serie Netflix a opera della casa di produzione Gaumont.

Serie Netflix a Frascati: di cosa si tratta

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe si tratti del titolo “Mrs Christmas”. Il nome, evocativo, spiegherebbe anche il perché a maggio Villa Torlonia sia addobbata a festa natalizia. Le riprese, dopo giorni di allestimenti, sono iniziate lunedì 29 aprile e vedranno, nel cast, anche Alessandro Gassman e Luisa Ranieri.

I curiosi quindi da domani potrebbero intravedere, con qualche fortuna, già qualche anticipazione dell’attesa serie Netflix, che nei prossimi mesi potrà farci compagnia sui nostri schermi. Una sorpresa per la città tuscolana e anche un bel biglietto da visita, per promuoverla e valorizzare il turismo che questa serie potrebbe restituire alla località.