Revenge porn al liceo di Frascati: il video di ragazze nude che ballano, realizzato con una app

Voleva essere uno scherzo, una bravata costata cara alle tre giovanissime destinatarie. Tre ragazzi, una settimana fa, hanno scaricato un video nel quale le tre studentesse di un liceo di Frascati, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, ballavano e con una app lo hanno modificato spogliandole. Come riporta Il Messaggero le tre vittime del ‘gioco’ si sono trovate davanti il video nel quale i volti erano proprio i loro, ma il corpo nudo no. Ma si trattava di immagini che sembravano vere. Nessuno ne avrebbe messo in dubbio l’autenticità. Ed è così che è stato fatto girare in chat, tanto da diventare virale.

Inizialmente le protagoniste del video non si sono preoccupate troppo, sapevano che non era vero e credevano che chiunque si potesse rendere conto, come loro, che si trattava di un falso. Ma così non è stato e per le tre vittime del terribile scherzo è iniziato l’incubo.

La reazione delle tre vittime

Quando sono salite in autobus per andare a scuola non solo si sono sentite osservate, ma sono iniziati i risolini e le battute che hanno messo fortemente in imbarazzo le tre giovani. Da quel momento, nella consapevolezza che amici e conoscenti pensavano che le immagini con loro tre nude fossero vere, le tre studentesse di un liceo di Frascati, hanno iniziato a rifiutarsi di uscire anche solo per andare a scuola.

La denuncia dei genitori

I genitori delle tre vittime, però, hanno deciso di denunciare l’accaduto a Polizia e Guardia di Finanza e le indagini sono presto risalite agli autori del video porno. Intanto dalla scuola hanno proposto un incontro tra le famiglie delle ragazze oggetto del terribile scherzo e quelle degli autori. Ma confronto a parte, le tre liceali non ci pensano proprio a tornare a scuola, la vergogna è tanta, vista la consapevolezza che molti ritengono quel video reale.