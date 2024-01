Revenge porn a Latina, lei lo lascia e lui pubblica foto hard della ex

Un uomo, di origini romene, si è vendicato della separazione dalla sua ex compagna diffondendo sui social e in rete le sue foto intime.

Non accettava la fine della loro relazione, per questo ha diffuso online materiale riservato della sua ex fidanzata. Un copione già visto, ma che continua a ledere diritti e dignità di tante donne, il fenomeno del revenge porn. Vittima una donna di Latina che, a novembre 2020, aveva interrotto la sua relazione. Lui non l’ha mai accettato, e si è accanito sulla ex compagna violando l’immagine e la privacy.

Lei lo lascia, lui diffonde le sue foto intime: accusato di atti persecutori e revenge porn

Aveva premeditato tutto per farle ricordare la fine della loro relazione. Lui non l’aveva mai digerita, così si era creato un falso profilo social per condividere in rete le foto intime, scatti che la sua ex compagna gli aveva riservato quando stavano insieme. Quelle foto sono diventate così, senza consenso, di dominio pubblico. Lui, di origini romene, le ha diramate in rete con l’intento di danneggiarla. A distanza di anni dai fatti, avvenuti a novembre 2020, dovrà però rispondere di atti persecutori e revenge porn. Non solo dovrà accettare la fine della storia, ma anche sottoporsi all’iter della giustizia dopo il reato ai danni della sua ex fidanzata, lesa nella privacy.