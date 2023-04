Smart ostruisce il passo carrabile a Roma, SUV la spinge via per uscire

Scene di ordinaria follia al volante nella città di Roma, dove una Smart questa mattina si era tranquillamente parcheggiata su un passo carrabile. Il fatto è accaduto a Prati, zona tristemente nota per la carenza di posti auto in confronto agli altri quartieri della Capitale. Ma il fatto che i parcheggi siano pochi, non giustifica parcheggiarsi in questo modo. Oltretutto, magari anche ad allontanarsi dal veicolo in sosta, proibendo ai fruitori del garage di uscire.

Il SUV spinge via la Smart per uscire dal parcheggio

Il proprietario di un SUV che sostava all’interno del passo carrabile, dopo vari colpi di clacson ha deciso di agire d’istinto e soprattutto aprirsi un passaggio della propria macchina. Vedendo come il proprietario dello Smart non si faceva vivo, e forte di una macchina grossa, ha deciso di spintonare via la piccola macchina che sostava davanti al proprio passo carrabile. Un gesto di stizza, ma forse anche l’unico modo per uscire di casa e non tardare a un appuntamento come l’ingresso al lavoro o l’uscita dei figli dalla scuola.

La realtà potrebbe essere anche dettata da un altro fatto, ovvero l’esasperazione di vedere continue auto che parcheggiano sul quel passo carrabile. Dopotutto, solo nei pressi di piazza Cavour si potrebbe girare un servizio giornalistico sui parcheggi fantasiosi. Sono molteplici i lavoratori che arrivano nella zona con le proprie auto, ancora di più quelli che ci vivono senza contare poi chi ci arriva per svago. In tutto ciò, con gli spazi esterni dei locali, in più occasioni i residenti hanno fatto osservare come le strisce blu nel quartiere si siano drasticamente ridotte (quando già erano poche a disposizione). Forse per l’assenza di un continuo passaggio dei vigili urbani, forse anche per la totale assenza di posteggi, le soste fantasiose sono molteplici tra l’area del lungotevere e quella di Castel Sant’Angelo.