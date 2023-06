Gli annullano la visita specialistica, lui spacca la vetrata del Cup: terrore in ospedale

Quando ha saputo che il medico con il quale aveva appuntamento non sarebbe venuto ha dato in escandescenze. È successo al Centro unico di prenotazioni dell’ospedale Fiorini di Terracina, dove un uomo è arrivato da Roccagorga per essere sottoposto a visita specialistica così come da prenotazione. Un disguido del medico ha provocato il panico nella struttura sanitaria. Perché quando il paziente ha scoperto che non avrebbe potuto essere visitato ha dato i numeri.

Prima ha inveito contro gli operatori poi ha sfondato il vetro blindato

Dapprima ha iniziato a inveire contro gli operatori del Cup, poi ha continuato a girovagare nel presidio ospedaliero imprecando. Fin qui, per quanto poco gradevole e, a tratti anche inquietante, niente di particolare. È stato dopo che, non riuscendo a sfogare la rabbia, quell’uomo ha nuovamente raggiunto gli sportelli dell’accettazione e non solo per continuare a manifestare verbalmente il suo dissenso, all’improvviso si è avventato contro la vetrata blindata con una violenza tale da sfondarla.

Attimi di grande paura all’ospedale

Si sono vissuti attimi di grande paura e non solo per i dipendenti del Centro unico di prenotazioni, ma anche per le numerose persone che si trovavano in attesa che hanno temuto che l’ira dell’uomo potesse proseguire con altri gesti inconsulti. Intanto, però, qualcuno aveva dato l’allarme in Polizia e in breve sono arrivati sul posto gli agenti che sono riusciti a riportare la calma, per fortuna senza conseguenze per l’incolumità dei dipendenti e della gente presente.

Sono sempre più frequenti i casi di aggressioni nelle strutture sanitarie. Anche al Goretti nel giro di ventiquattro ore si sono verificati due episodi. L’ultimo, quello nel quale un anziano si è scagliato contro due infermiere impugnando le forbici. In questo caso non è stato chiaro il motivo dello scatto di ira, ma per fortuna l’intervento della guardia giurata ha evitato che ci fossero conseguenze più serie.