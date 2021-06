La rivoluzione digitale ha portato profondi cambiamenti anche nei prodotti finanziari con la creazione di strumenti sempre più evoluti e che possono essere gestiti attraverso un computer, un tablet o un pc. L’esempio è la diffusione del conto corrente online. Di seguito andremo a considerare cos’è, le sue caratteristiche e quali sono i pro e i contro.

Cos’è un conto corrente online

Semplificare la gestione delle spese di un correntista, offrendo la possibilità di fargli risparmiare denaro sono alcuni dei principali motivi che hanno spinto sempre più società specializzate nei sistemi finanziari, a realizzare un prodotto innovativo come un conto corrente online.

La parola stessa è importante per comprendere quale sia la sua principale caratteristica, dato che prevedrà un IBAN e una carta attraverso cui sarà possibile eseguire tutte le attività di un prodotto bancario tradizionale, ma in particolare si avrà la possibilità di aprirlo comodamente da casa o in ufficio, utilizzando una connessione internet.

Conto corrente online: tutte le caratteristiche

Conviene aprire un conto corrente online? Per rispondere a questa domanda può essere utile valutare quali sono le caratteristiche di questo strumento finanziario, sia dal punto di vista economico, sia per ciò che riguarda la gestione dei soldi.

I costi di conto corrente online

Il primo aspetto da considerare e che differenzia in maniera preponderante un conto online da quello tradizionale sono i costi fissi e quelli variabili.

Infatti grazie al sistema digitale si avrà la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di conti, con una versione base gratuita. Per quelle a pagamento, si avrà un canone che è nettamente inferiore rispetto a un conto corrente classico.

Per ciò che riguarda i costi variabili, le attività principali, dal bonifico al pagamento delle bollette online sono gratuite.

Tipologie di strumenti di pagamento

Altro aspetto che caratterizza un conto corrente online è quello di offrire al cliente la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di strumenti di pagamento al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, si potrà svalutare tra carte appartenenti sia al circuito Mastercard, sia VISA:

Carta di debito: ha la funzione di PagoBancomat collegata direttamente al conto corrente e con un addebito diretto.

• Carta prepagata : è uno strumento finanzio che dispone di un plafond indipendente e che può essere ricaricato dal conto, molto utile per avere un’attenta gestione delle spese.

• Carta di credito: è la versione di carta tradizionale offerte da alcuni conti correnti online grazie a convenzioni con le principali emittenti. Prevede un plafond indipendente e con le spese che verranno addebitate sul conto a fine del mese.

La gestione smart

Tra le caratteristiche principali dei conti correnti online vi è la gestione smart del conto, ovvero la possibilità di utilizzare il proprio cellulare o il computer per accedere in qualunque momento ai servizi senza dover attendere l’apertura di una filiale. In questo modo si potranno controllare i singoli movimenti e gestire in piena libertà i propri soldi.

Presenza di servizi di investimento e di risparmio

Infine, un conto corrente online offre anche la possibilità di accedere a servizi integrati, che rendono questo strumento non solo utile per effettuare acquisti o trasferire denaro, ma anche raggiungere i propri obiettivi.

Tra le principali funzionalità aggiuntive si ha la possibilità di disporre di un conto deposito, ottenendo interessi per la giacenza dei soldi; in altri casi sono previsti servizi di investimento, attraverso piani di accumulo o con il trading online.

Infine, si potrà avere anche la possibilità di mettere da parte ogni giorno in modo automatico i soldi senza gravare sul bilancio mensile.

Aprire un conto corrente online: tutti i vantaggi e gli svantaggi

Un conto corrente online è uno strumento facile da utilizzare e anche vantaggioso, diventando una valida alternativa rispetto a uno tradizionale. In particolare, tra i principali fattori che lo rendono una soluzione indispensabile nel mondo moderno vi è un numero di servizi elevati con un costo ridotto. A questo si aggiungono i seguenti benefici:

Velocità di apertura: sarà possibile aprirlo in pochi minuti, ottenendo anche l’attivazione del conto e, nel giro di una settimana, ricevendo la carta di debito o di credito a casa o in ufficio.

• Personalizzazione: si avrà la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di conto online, valutando tra i pacchetti disponibili e aggiungendo anche gli strumenti di pagamento più adatti alle proprie esigenze.

• Flessibilità: un conto corrente online si adatta perfettamente a tutte le tipologie di pagamenti tradizionali e moderni, come quelli in valuta estera o i bonifici istantanei. Inoltre potrà essere integrato ai sistemi come PayPal oppure alle transazioni con Apple Pay e Google Pay.

• Gestione: l’utilizzo del conto è un’operazione intuitiva grazie alla home page che permette di visualizzare immediatamente tutte le informazioni principali, con la presenza di menù che racchiudono tutte le funzionalità in pochi click.

• Sicurezza: infine tra i grandi vantaggi di utilizzare un conto corrente online, vi è la sicurezza di disporre di un prodotto realizzato con le ultime tecnologie di crittografia per proteggere i dati finanziari e quelli personali. A questo si aggiunge che tutti i migliori conti online prevedono l’adesione al fondo di garanzia fino alla somma di 100.000 €.

Alcuni aspetti da considerare

Come tutti i prodotti vantaggiosi, si devono valutare anche, gli aspetti negativi dei conti correnti online. Infatti, alcune versioni hanno un plafond limitato e quindi non sono adatti per chi vuole mantenere delle somme ingenti sul conto.

Inoltre se si ha necessità per la propria gestione economica di utilizzare assegni o di incassarli, molti conti correnti online non offrono questa opzione.

Conto corrente online: l’evoluzione digitale delle banche