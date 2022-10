Million Day oggi 17 ottobre 2022: ecco i numeri vincenti di stasera

MillionDay estrazioni di oggi lunedì 17 ottobre 2022. Inizia una nuova settimana, ma anche oggi, come ogni lunedì, i giocatori possono stare sereni. Sì, perché come ogni giorno, ci sarà il concorso del Million Day. Per tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’ e di giocare sempre con cautela, senza esagerare. E sperare di vincere.

Anche oggi, lunedì 17 ottobre 2022 in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di lunedì 17 ottobre 2022 è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 di oggi su questa pagina per conoscere i cinque numeri vincenti in tempo reale.

Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di completare l’acquisto sul sito web Lottomatica: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

Million Day oggi 17 ottobre 2022: estrazione

Il concorso Million Day permette di giocare tutti i giorni fino alle 18.45. Segui gli aggiornamenti live con i numeri estratti nel corso dell’estrazione di stasera. Ricordiamo che oltre al primo premio da 1 milione di euro si possono vincere premi secondari anche con 4, 3 o 2 numeri estratti. Ecco allora i numeri vincenti di oggi.

Numeri vincenti: Extra Million Day:

Se non visualizzi i numeri estratti ricarica la pagina cliccando su questo collegamento (Tutte le ultime estrazioni della lotteria