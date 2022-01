Fiumicino, relitto vicino al ponte due giugno, il Sindaco sbotta: «La Regione lo rimuova»

Non le manda a dire il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino alla Regione in merito alla vicenda del barcone ancorato, ma costantemente in “bilico”, nei pressi del Ponte due Giugno. Il Primo Cittadino vuole evitare che, come già accaduto in passato, il relitto “affondi o, peggio, si stacchi dagli ormeggi”.

«Purtroppo è già accaduto, è passato poco più di un anno – spiega Montino – da quando l’imbarcazione si era staccata dagli ormeggi e aveva urtato, danneggiandola, la passerella pedonale laterale del Ponte Due giugno. Costringendo poi la capitaneria a un intervento d’urgenza».

Per questo il Sindaco chiede “alla Regione di procedere immediatamente a disporre la rimozione dell’imbarcazione e alla Capitaneria di Porto di rafforzare i controlli per garantire la sicurezza”. La situazione “è sempre più pericolosa, non si può attendere oltre“, chiosa Montino.