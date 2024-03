Crociera ai Caraibi con ‘epidemia’ di gastroenterite: viaggio da dimenticare

Crociera da incubo. È successo ai passeggeri di una nota nave che avrebbe dovuto attraversare i Caraibi: l’ospite a sorpresa? Un’epidemia’.

Crociera da dimenticare. Non basterà una recensione a togliere dalla testa dei vacanzieri un periodo nero. Il motivo principale è la salute. Qualche settimana in mezzo al mare dei Caraibi tra sole, mare e selfie. Tutto a cifre considerevoli, ma cosa sono i soldi di fronte alle meraviglie del mondo?

Domanda lecita se gli ospiti avessero potuto vederle. Hanno visto, invece, soltanto la tazza del bagno. Tutti chiusi nelle loro stanze alle prese con dolori di stomaco lancinanti. Non proprio quel che ci si aspetterebbe da una vacanza da sogno. Un noto spot diceva: “La vacanza che ti manca”.

Crociera ai Caraibi con sorpresa

Stavolta a mancare probabilmente era una struttura adeguata: a condizionare tutto una brutta epidemia di gastroenterite. Non si è salvato nessuno, ancora si indaga sull’origine del malore. Forse qualcosa nel cibo, ma l’inchiesta è aperta. Molti hanno già chiesto il rimborso, qualcuno anche il danno biologico.

Una stoccata non indifferente – come racconta Repubblica – per il settore e l’azienda di riferimento. Il turismo da crociera stava riprendendo quota subito dopo la pandemia: sembrava tutto a posto, prezzi accessibili – non sempre, ma in larga parte – e tante novità. Non abbastanza da sfuggire a imprevisti del genere che lasciano ugualmente una cattiva pubblicità sull’operato dell’impresa.

Leggi anche: Monterotondo: bar ritrovo di clienti con precedenti per droga, scatta la chiusura

Epidemia di gastroenterite

Si tratta ugualmente di imprevisto, ma la situazione non è così facile da bollare nel cassetto dei ricordi. Sicuramente resterà impressa nella memoria degli ospiti di questa paretesi balneare, ma non come speravano. Questo conta più di tutto il resto, ecco perchè la vicenda ha riscosso una risonanza così ampia. Risarcire un turista scontento è possibile, togliergli dalla testa un’esperienza da dimenticare no.