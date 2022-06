Roma, campus Bio-Medico: 1300 esami PET in più da oggi per i cittadini

Una notizia che fa ben sperare, soprattutto per i pazienti, quella che arriva dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Al via da oggi, mercoledì 22 giugno, le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale.

Quasi 1300 esami di PET-TC in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale sono da oggi disponibili al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico grazie a una PET-TC di ultima generazione. Pertanto, disponibili da oggi per la diagnosi di patologie ortopediche, cardiologiche, ossee, nefrologiche, polmonari, endocrinologiche.

PET convenzionate con il SSN: quali esami è possibile prenotare

L’apertura della Medicina Nucleare al Servizio Sanitario Regionale permetterà un aumento delle prestazioni pari a circa 50 esami in più alla settimana, da qui alla fine dell’anno.

Gli esami, prenotabili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 nella sede di via Álvaro del Portillo 200 al numero 06.22541.3232 e via email a medicinanucleare@policlinicocampus.it, sono:

– PET/TC total body;

– PET/TC cerebrale (studio qualitativo);

– PET /TC cerebrale (studio quantitativo);

– Visita di medicina nucleare.

Le parole del direttore Sommella

“Abbiamo assicurato alla Regione Lazio la disponibilità di 1281 Pet entro la fine dell’anno – ha spiegato Lorenzo Sommella, direttore sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico – per aumentare l’offerta in un ambito in cui c’è molta domanda appropriata, da parte dei medici e dei cittadini, che richiedono in gran numero queste prestazioni.

Con questa nuova attività il nostro policlinico è sempre più a disposizione del territorio e contribuisce all’ incremento dell’offerta di salute per Roma e per il Lazio”.

Il commento dell’assessore D’Amato

“Nuove tecnologie per un servizio sempre più di prossimità e di qualità. Grazie a questa nuova PET aumenterà la capacità di approfondimento diagnostico del reparto, sia in termini di qualità che di quantità degli esami e desidero ringraziare il Campus Bio-Medico.

In un anno abbiamo recuperato oltre 4 mila prestazioni PET. L’obiettivo di azzerare la mobilità è alla portata di mano con le nuove tecnologie e i nuovi investimenti” ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Cos’è la Pet

La PET (Tomografia a Emissione di Positroni) consente di individuare precocemente dimensione e posizione esatta di un tumore ed è utilizzata soprattutto per patologie di ambito neurologico, ortopedico, endocrinologico, nefrologico, cardiologico, senologico.

Consiste in una tecnica diagnostica che prevede la somministrazione per via endovenosa di un radiofarmaco, contenente sostanze debolmente radioattive prive di effetti farmacologici, eseguendo esami non invasivi, indolori e sicuri.

Gli elevati volumi di attività diagnostica e la presenza di macchinari di ultima generazione rendono l’Unità di Medicina Nucleare del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico un punto di riferimento sul territorio di Roma e Lazio per la diagnosi di patologie ortopediche, cardiologiche, ossee, nefrologiche, polmonari, endocrinologiche e non solo.