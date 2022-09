Andre, chi è il cantante di Amici 22: età, nome e cognome, di dov’è, fidanzata e Instagram

I riflettori sono puntati, ancora una volta, su Amici, il talent show di successo di Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi, che dovrà accogliere in studio nuovi talenti, pronti a mettersi in gioco. Tra di loro anche il giovane cantante Andre, scelto da Arisa.

I primi passi nel mondo della musica di Andre

Andrea Mandelli, meglio conosciuto come Andre, ha 23 anni, è un giovane cantante, scelto da Arisa, che ha deciso di consegnargli la maglia e dargli l’opportunità di entrare nella scuola di Amici. Rudy Zerbi, invece, non ha gradito la sua performance: si ricrederà su di lui durante il suo percorso? Inoltre, sappiamo che Andre è già stato protagonista al Tour Music Fest.

“Sono eccentrico, creativo, competitivo” – ha detto Andre durante la sua presentazione ad Amici.

Chi è la fidanzata, vita privata

Nessuna informazione sulla sua vita privata, ma pare – almeno stando ai social – che sia single. Troverà l’amore ad Amici?

Instagram di Andre

Andre ha un profilo Instagram e con l’account @andre__officialsinger vanta 745 followers, destinati a crescere.