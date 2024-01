Cosa piantare nell’orto a febbraio? Dalla cicoria alle cipolle

Per qualcuno si tratta di lavoro, per altri di passione e desiderio di poter mettere a tavola i frutti del proprio lavoro. L’orto necessita di tante cure e febbraio può davvero essere il mese nel quale iniziare a darsi da fare nel proprio terreno non solo per predisporre le piantumazioni che verranno fatte in primavera, ma anche per mettere a dimora alcuni ortaggi.

Come preparare il terreno

Innanzitutto occorre verificare lo stato del terreno. Questo è il periodo più giusto per iniziare a lavorarlo, purché non sia troppo umido o addirittura bagnato. Se si tratta di un mese piovoso, allora è proprio il caso di aspettare che tornino giornate di sole che aiutano ad asciugare la terra. Solo in seguito sarà possibile iniziare il lavoro servendosi, possibilmente, di motozappe e motocoltivatori, soprattutto se l’estensione dell’appezzamento è considerevole. Nel contempo, però, nelle aree in cui si intende posizionare ortaggi più delicati e bisognosi di cure, allora è il caso di spargere compost e legame decomposto.

Il clima è fondamentale per valutare quali ortaggi piantare

In seguito sarà possibile spianare il terreno con un rastrello, per ottenere una distesa uniforme che non presenti zolle grossolane. Ecco che l’appezzamento sarà pronto ad accogliere la semina, per quanto ora è davvero arrivato il momento di valutare le condizioni meteorologiche e climatiche della zona per stabilire quali sono gli ortaggi da piantare, senza rischiare di incorrere nel rischio di buttare soldi e tempo.

Le accortezze da adottare per salvaguardare l’orto

Se si ha la fortuna di vivere in una località nella quale il clima è mite, allora preparate guanti da lavoro e trapiantatrice per iniziare a mettere a dimora una serie di semi. Il momento può essere il più giusto per diverse varietà di ortaggi, tra i quali: zucchine, barbabietole, cavoli, carciofi, pomodori, piselli, melanzane, lattuga, cipolle, fagioli, rape, prezzemolo, carote, fave, peperoni, meloni, porri, basilico. Da tenere a mente che alcuni di questi ortaggi necessitano di maggior caldo e, allora è proprio il caso di optare per varietà cosiddette ‘precoci’. Anche se dovrete sempre avere delle particolari accortezze in questo mese. Ad esempio sarebbe opportuno, dopo aver proceduto alla semina, stendere sulle colture un velo di tessuto non tessuto a protezione o anche procedere alla ‘pacciamatura’. Quest’ultima è una procedura particolare utilizzata per proteggere il terreno, mantenerlo umido e protetto dagli sbalzi della temperatura ed evita che crescano erbacce e consiste nello stendere teli di plastica a protezione delle piante.