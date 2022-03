Mercatino Forte dei Marmi a Roma: date, orari e location degli ambulanti

Mercatino Forte dei Marmi: ecco tutto quello che c’è da sapere! 100% artigianato Made in Italy, ambulante e sito nella capitale. Queste alcune delle informazioni preliminari sul mercatino. L’appuntamento è per sabato 12 marzo a Ponte Milvio – Via Capoprati e poi domenica 13 marzo in Piazzale Ankara (Parioli).

Mercatino Forte de Marmi

L’orario sarà continuato, dalle 8 alle 19 e, ovviamente, si seguiranno le normative anti-Covid. Tantissime le bancarelle ponte ad accogliere i cittadini, dove si potrà trovare un po’ di tutto ciò che riguarda l’artigianato: abbigliamento, pelletteria, biancheria per la casa, ma anche porcellane, gioielli e tessuti dell’arte fiorentina. Infatti a trovare spazio saranno proprio la tradizione toscana e italiana.

