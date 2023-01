Paris Hilton diventa mamma: è nato il suo primo figlio

Paris Hilton, la modella e nota ereditiera della catena di alberghi, è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa sui social. La modella che nell’ultimo periodo era apparsa in eventi pubblici in perfetta forma ha postato su Instagram una foto con il suo bambino, un maschio.

Il piccolo è nato da madre surrogata?

La modella e il marito Carter Reum sono diventati genitori, ma ancora non è chiaro se il piccolo sia nato da madre surrogata. Una notizia che i media americani danno per certa quest’ultima e che conferma anche quanto dichiarato dalla Hilton in passato circa “un percorso di fecondazione in vitro”.

Di certo la neomamma è felicissima e ha voluto condividere questa gioia con i suoi follower postando una foto nella quale tiene nella sua la mano del neonato, con il commento: “Sei già più amato di quanto le parole possano descrivere”. Finalmente la ricca ereditiera e il marito hanno coronato un sogno, visto che sin dal loro matrimonio avevano annunciato l’intenzione di creare una famiglia.

Come si chiamerà il piccolo

Ci sono anche indiscrezioni sul nome che intende dare al suo bambino, visto che aveva già annunciato: “La femmina la chiamerò London e il maschio Milan. Questo in onore alle mie due città del cuore. Mi piace che ci sia un significato. Il mio compagno è d’accordo e non potrei desiderare di meglio. Ho trovato la persona giusta, lui mi supporta in tutto. Non vediamo l’ora di creare la nostra famiglia e dedicarci a questo“.

Un desiderio che è diventato realtà con l’arrivo del piccolino in merito al quale Paris ha sottolineato: “È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori. Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino“.