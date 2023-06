Polizze sempre più digitalizzate e personalizzate: AXA Italia propone Health Claims Instant Payment e Portale Salute

In linea con le richieste esplicitate a gran voce dagli utenti, il mondo delle assicurazioni si evolve verso proposte assicurative sempre più personalizzate e digitalizzate.

Grazie alla sempre crescente evoluzione tecnologica, è ora possibile utilizzare un’efficace combinazione di canali fisici e digitali per offrire servizi innovativi. In questo modo, alla consulenza dell’agente assicurativo che meglio saprà guidare i suoi clienti su quali possano essere i prodotti e le garanzie più indicate rispetto alle esigenze esposte, si affiancano strumenti digitali in grado di gestire una serie di offrire servizi legati alla gestione dei sinistri.

Health Claims Instant Payment: il sistema di gestione che si sostituisce al liquidatore

Una ricerca recentemente condotta da BVA-Doxa su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di 18-74 anni, evidenzia come la crisi pandemica da Covid19, – congiuntamente al recente conflitto ucraino – abbia impattato significativamente sulle necessità degli italiani in ambito assicurativo. Quasi il 50% degli intervistati, infatti, si è dichiarato interessato ad una polizza che protegga la salute nel momento del bisogno e che lo faccia rimanendo al passo coi tempi con offerte personalizzate e digitalizzate.

Per andare incontro a questa esplicita esigenza, il Gruppo AXA Italia ha proposto Health Claims Instant Payment: un sistema di gestione automatica dei sinistri malattia per offrire una liquidazione istantanea!

Health Claims Instant Payment si avvale di un OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo avanzato che assiste il liquidatore il quale, anche per rimborsi semplici, avrebbe dovuto verificare manualmente tutti i documenti e gli importi da pagare. OCR riesce in maniera automatica a leggere in tempo reale tutti i documenti forniti dall’utente– prescrizioni mediche e documenti di spesa (come fatture e scontrini) – verificandone la coerenza in relazione alla denuncia ed estraendo le informazioni chiave per gestire il sinistro.

Le informazioni ricavate da questo avanzato algoritmo vengono poi ricevute dal sistema sinistri che può finalizzare la gestione eseguendo controlli automatici pre-liquidazione, calcolando l’importo da pagare e predisponendo il pagamento automatizzato.

Portale Salute AXA: un ecosistema di servizi per prendersi cura della propria salute in modo semplice ed efficace

Recentemente, EY e IIA – Italian Insurtech Association – la prima attiva nel campo della consulenza, la seconda ente senza scopo di lucro costituito da tutte le componenti della filiera del mercato assicurativo – hanno condotto una ricerca in merito all’evoluzione dell’industria assicurativa nell’ambito della sanità.

I dati emersi dimostrano quanto le nuove frontiere del settore assicurativo si stiano dirigendo verso servizi migliori e personalizzati, raggiunti solo grazie a un innovativo approccio ibrido basato su una combinazione di assistenza fisica e digitale (come ritiene il 63% degli intervistati).

Il Gruppo AXA Italia propone delle soluzioni in linea con queste esplicitate esigenze. Ad esempio, il suo innovativo Portale Salute AXA: al suo interno è disponibile un portafoglio completo di servizi sulla salute sia fisici sia digitali utili alla cura e al benessere dell’utente consumatore.