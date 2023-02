Regali aziendali? Scegli le borse personalizzate di Wikabags!

Le borse personalizzate di Wikabag sono un regalo perfetto per fiere ed eventi aziendali: ecco i vari modelli disponibili per promuovere il tuo brand.

Se stai cercando regali aziendali di grande effetto, le borse personalizzate sono quelle giuste. È un prodotto che unisce stile e funzionalità, è molto economico, ed è disponibile in vari modelli originali che variano nelle forme, nei tessuti e nei colori per adattarsi al meglio al marchio e all’immagine della tua azienda.

Wikabags: gli specialisti in Italia per le produzione di borse personalizzate

Wikabags è un’azienda specializzata in regali aziendali e articoli pubblicitari, shopper personalizzate pratiche, funzionali e resistenti e prodotti che uniscono qualità e semplicità contemporaneamente.

Queste borse sono un comodo regalo per portare appunti, gadget, depliant e tutti gli altri oggetti che si possono collezionare durante una fiera. Ad esempio, se stai organizzando un evento o allestendo il tuo stand e vuoi lasciare un’ottima impressione alla tua azienda, acquistando queste borse avrai bingo! Oltre a regalarli, puoi personalizzarli con il tuo logo per promuovere al meglio la tua realtà.

Quali modelli di buste personalizzate di propone Wikabags?

Molti modelli diversi possono essere personalizzati per esprimere al meglio l’identità del tuo marchio.

Si va dalle più semplici buste in carta, eleganti e minimali, personalizzabili con il logo aziendale e utilizzabili per un regalo, alle classiche borse in tela con manici lunghi, ideali per una fiera e per trasportare ogni tipo di gadget.

Ci sono poi le borse in cotone, disponibili in tanti modelli diversi, tra cui le eco zip bag, dotate di tasca con zip. Tra le varie proposte, entusiasmanti sono le borse in juta, dotate di manici corti, perfette per aumentare la visibilità del proprio brand.

Infine, le borse TNT sono realizzate in tessuto non tessuto, più economico dei materiali tradizionali ma molto resistente, e disponibili sia con manici lunghi che corti e chiusura richiudibile.

Insomma, cosa aspetti? Scegli il modello che più ti piace; con le Buste di carta di Wikabags non sbagli mai!

Shopper bags con manico lungo, corto o a fagiolo

Da Wikabags trovi tutti I modelli di buste che ti occorrono, da quelli più classici a quelli più particolari con un catalogo sempre aggiornato e alla moda per soddisfare proprio ogni tua esigenza.

Siamo specializzati anche nella stampa di articoli promozionali di tutti I tipi per questo da Wikabags trovi ogni tipologia di prodotto che ti occorre per il tuo business.