Tende oscuranti: Cosa sono, caratteristiche, prezzi e differenze

Casa o l’ufficio sono costantemente esposti al sole e la temperatura continua a salire? Potresti avere bisogno di tende particolari, chiamate oscuranti, che aiutano a filtrare la luce e a migliorare le condizioni di luce. Scopriamo oggi cosa sono, le loro caratteristiche, i prezzi del montaggio e le differenze con le più conosciute tende filtranti.

Cosa sono le tende oscuranti

Le tende oscuranti sono un tipo particolare di tende che permettono, quando sono chiuse, di bloccare completamente la luce che viene da fuori (e in alcuni casi anche il calore generato sulle finestre) allo scopo di migliorare la qualità della luce e creare ambienti non influenzati dalle condizioni esterne.

Spesso le tende oscuranti sono un’ottima alternativa alle più comuni tapparelle, soprattutto in condizioni dove quest’ultime sono di difficile installazione, come ad esempio:

Vetrate continue;

Finestre di sottotetti (che sono orizzontali e non verticali);

Finestre con meccanismo basculante.

Un tempo queste erano realizzate con tessuti a trama stretta e molto pesanti, come il velluto, in modo da poter bloccare la maggior quantità di luce possibile. Ad oggi invece queste si sono evolute e sono di solito realizzate con la sovrapposizione di due strati diversi che vengono incollati tra di loro, di cui uno in tessuto, che è rivolto verso la stanza, e uno in resina o fibra di vetro che invece è rivolto verso la finestra.

Caratteristiche delle tende oscuranti

Le caratteristiche principali delle tende oscuranti sono le seguenti:

Completo oscuramento della luce;

della luce; Schermatura completa e minore dissipazione dell’energia nella stanza;

e nella stanza; Versatilità dell’applicazione anche su vetrate grosse, continue o orizzontali.

In particolare il secondo punto risulta di grande interesse, specie in questi ultimi anni.

Tramite le tende oscuranti, che tra l’altro godono di ottimi sgravi fiscali e di detraibilità delle spese di acquisto e installazione, si può risparmiare molto sulla dissipazione dell’energia della stanza e dunque:

Mantere meglio il calore in inverno ;

; Evitare il caldo eccessivo in estate, limitando dunque l’uso di strumenti come condizionatori o ventilatori che poi gonfiano le bollette.

Quando sono chiuse infatti, queste garantiscono la completa isolazione termica delle finestre, che sono di solito il principale motivo per il quale una stanza si scalda troppo o si raffredda troppo in fretta.

Prezzi

Come già anticipato sopra, le tende oscuranti godono di ottimi sgravi fiscali anche se in realtà non vengono affiancati da veri interventi di risparmio energetico, nella misura del 50% fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000€ per grossi rifacimenti di grandi vetrate aziendali ad esempio.

In generale poi i prezzi variano molto. Se si è un’azienda e abbiamo bisogno di un intervento massiccio, conviene affidarsi per una quotazione a un’impresa specializzata in tende oscuranti Roma, se ci troviamo nella capitale, o comunque in generale affidarsi a dei professionisti.

Per il pubblico invece, i prezzi sono molto contenuti, con questi come riferimenti di massima:

25€ per un pannello singolo , con meccanismo a rullo e catenella;

, con meccanismo a rullo e catenella; 20€ per una tenda oscurante a due pannelli in poliestere;

in poliestere; 35€ per una tenda oscurante ad un pannello da esterno in PVC.

Differenze con le tende filtranti

Spesso queste due tipologie di tende vengono confuse tra di loro, ma la differenza è una e flebile.

A differenza delle tende oscuranti che bloccano completamente la luce esterna, le tende filtranti sono più “leggere” e permettono un passaggio della luce solare, all’incirca del 10%. Non creano dunque un ambiente completamente scuro e cupo, ma allo stesso tempo hanno caratteristiche di trattenimento del calore e isolamento inferiori rispetto alle tende oscuranti, dove invece si blocca completamente la luce esterna.