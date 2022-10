TikTok, il test di fedeltà diventa trend: ecco come scoprire un tradimento sui social

TikTok come mezzo per scoprire eventuali tradimenti del tuo lui? Ebbene sì. Con hashtag #LoyaltyTest, tiktoker come Liv Shelby scrive ai fidanzate per testare la loro fedeltà alle proprie fidanzate. Anche con l’apporto della giovane, l’hashtag più famoso del momento è arrivato a contare oltre 500 milioni di visualizzazione sulla famosa app social. Insomma, da oggi scoprire un tradimento è divenuto molto più semplice attraverso TikTok.

Liv è solo una delle tante ragazze attive sulla piattaforma, che si stanno dedicando a questo nuovo trend dei social network e soprattutto a questo importante esperimento sociale. Il suo ruolo nell’iniziativa, sta nell’offrirsi a scrivere al partner di qualcun altro per verificare la sua fedeltà e nel farlo potrebbe guadagnare tanti soldi. Il loyalty test è emerso durante il lockdown e consiste nel chiedere a qualcuno di scrivere nei messaggi personali alla persona con cui stai, per capire se interagisce o approccia con una persona sconosciuta.

Il #LoyaltyTest su TikTok

Con questa attività, la diciannovenne Liv Shelby ha dichiarato: “Mi arrivano centinaia di messaggi la settimana. da donne che la implorano di fare il test sui loro fidanzati. Se la giovane ragazza non addebita cifre per i suoi servizi di “consulenza amorosa”, altri creator della piattaforma hanno cominciato a chiedere un pagamento per il test, arrivando a guadagnare anche più di mille euro a settimana. Il metodo per incastrare il “fidanzato traditore” è semplice e ora ve lo spieghiamo.

Ragazze come Liv, scrivono al ragazzo e nel frattempo si occupano di riferire tutto alla fidanzata. Poi, che il test abbia un epilogo positivo o negativo non importa, la tiktoker pubblica l’intera conversazione sul proprio profilo di TikTok, oscurando nome e foto per la privacy, e i video riscuotono puntualmente sempre un enorme successo.