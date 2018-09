Giò Volley Aprilia, buona la prima: Volleyrò Casal De’ Pazzi ko

Termina con un successo pieno il primo testmatch stagionale della Giò Volley Aprilia. Al PalaFord, le ragazze di Gagliardi hanno tagliato il nastro inaugurale della stagione 2019 superando le padrone di casa del Volleyrò Casal De’ Pazzi con il punteggio di 1-3 (27-29, 16-25, 25-18, 21-25).

Il sestetto gialloblù si è così tolto le scorie di quattro settimane di lavoro tecnico alternato ai carichi in sala pesi, scendendo finalmente in campo per testare la propria condizione atletica. Si è trattato di un allenamento congiunto indicativo per capire lo stato di forma delle ragazze ad un mese esatto dall’esordio in campionato. Buone indicazioni per il tecnico pugliese che ha verificato la bontà del lavoro svolto finora dall’inizio della preparazione estiva, iniziata lo scorso 20 agosto: “ Ho chiesto alla ragazze di porre attenzione su quello che abbiamo provato in queste prime quattro settimane- ha spiegato Gaetano Gagliardi- Volevo verificare lo stato dell’arte della squadra dopo la prima fase di pre-stagione, dove abbiamo caricato molto dal punto di vista fisico. Il gruppo è composto da ragazze molto giovani che devono lavorare molto sotto tutti i punti di vista e per questo i margini di crescita sono notevoli. È chiaro che dobbiamo conoscerci tutti un po’ meglio e questo avverrà con il tempo. Il nostro obiettivo è quello di mettere un piccolo tassello alla volta per migliorare gradualmente.

La squadra ha risposto positivamente alle mie sollecitazioni e questo è un ottimo segnale. La società è sempre presente, ci sta seguendo in maniera attenta e capillare, e ci appoggia nel lavoro quotidiano . È stata l’occasione per capire dove andare ad intervenire nelle prossime settimane che ci vedranno impegnati anche in Coppa Lazio, con l’esordio previsto giovedì prossimo a Roma”. Sensazioni positive anche da parte del capitano, Diletta Sestini: “Per noi era la prima uscita amichevole e penso che possiamo ritenerci soddisfatte di quanto fatto in campo. Chiaramente siamo solo all’inizio di un lungo percorso ma dobbiamo essere contente e tornare in palestra con grande voglia per migliorarci giorno dopo giorno”. Il prossimo impegno è in programma giovedì 20 settembre alle ore 21 sul campo della Virtus Roma: sarà il primo match ufficiale della stagione per la Giò Volley che esordirà in Coppa Lazio.

IL TABELLINO DEL MATCH

VOLLEYRO’ ROMA – GIO’ VOLLEY APRILIA 1-3 (27-29, 16-25, 25-18, 21-25)

VOLLEYRO’: Catania 1, Diop 4, De Bellis 11, Blasi 10, Guiducci 2, Meli 7, Mistretta (L), Armini 6, Ghezzi 7, Durante, Scognamiglio (L), Grkovic 9. All. Pintus

GIO’ VOLLEY: Sestini 3, Liguori 10, Cerini 10, Muzi 3, Castellucci 10, Vittorio (L), Borelli 8, Bianchi 4, Avellini 4, Garofalo 5, Licata 4, Maillaro (L). All. Gagliardi

NOTE- Durata set: 27’, 23’, 27’, 28’.

LE CIFRE- Volleyrò: Battute sbagliate 9. Battute vincenti 6. Ric. Positiva 49%, Ric. Perfetta 24%. Attacco 27%. Muri 8. Errori in attacco 18. Giò Volley: Battute sbagliate 10. Battute vincenti: 3. Ric. Positiva 46%, Ric. Perfetta 12%. Attacco 32%. Muri 17. Errori in attacco 16.