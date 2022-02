MagicLand cerca personale: ecco come lavorare nel parco divertimenti, come fare domanda

In un periodo così difficile, dove la proposta di lavoro scarseggia e sempre più giovani devono fare i conti con un futuro ‘incerto’, arrivano buone notizie da Magicland, il parco divertimenti che si trova a Valmontone, alle porte di Roma. L’azienda, pochi giorni fa, sui social ha annunciato che ci sono nuove posizioni aperte: bisogna solo candidarsi e sperare di iniziare una nuova avventura.

Le posizioni aperte a MagicLand

Il parco riaprirà il prossimo 9 aprile, ma intanto l’azienda è alla ricerca di personale. Le selezioni, sul sito ufficiale, sono aperte e gli annunci sono rivolti a manutentori generici, addetti retail, addetti all’accoglienza, alle attrazioni, alla ristorazione, all’amministrazione. E ancora, si ricercano magazzinieri, stagisti in ambito marketing e comunicazione, pizzaioli.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario visitare il sito ufficiale del Parco nella sezione ‘Lavora con noi’. Qui ci sono le posizioni aperte, quelle ricercate, ma è possibile anche inviare una candidatura spontanea: bisognerà inserire i dati personali, quelli relativi alla formazione, una foto e allegare il curriculum.

Dove si trova Magicland e le attrazioni

Magiland, che ha aperto le porte nel 2011, offre al pubblico ben 38 attrazioni per coraggiosi. Ma non solo. Ogni giorno, grandi e piccini potranno divertirsi con gli spettacoli e gli eventi messi a disposizione. Sono tre i ristoranti a tema, 7 i chioschi, 5 i negozi e tanti i servizi per un divertimento assicurato. Ora il conto alla rovescia si può attivare perché tra poco più di un mese il parco riaprirà. E accoglierà anche nuovi lavoratori!