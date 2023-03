Follia sulla Roma-Napoli: minaccia i passeggeri con delle forbici, poi aggredisce un agente

Momenti di follia ieri a bordo di un treno regionale in transito sulla tratta Roma-Napoli. In prossimità della fermata di Latina Scalo un giovane straniero ha seminato il panico all’interno di un vagone minacciando i passeggeri con un paio di forbici e provando poi a staccare una delle telecamere di sicurezza presenti sulla carrozza. Provvidenziale l’intervento di una guardia penitenziaria presente casualmente sul treno e che nel momento in cui si sono verificato i fatti non ha esitato ad intervenire. Scattato l’allarme, l’uomo – che è poi risultato avere anche dei precedenti – è stato poi bloccato e portato in questura. Prevista per oggi l’udienza in tribunale per rito direttissimo.

Le minacce ai passeggeri e la colluttazione con l’agente

I fatti sono accaduti ieri nella tarda mattinata, intorno alle 13.30. Stando a quanto si apprende, un passeggero di origini nigeriane – con precedenti – avrebbe minacciato gli altri passeggeri presenti nel vagone con tanto di forbici. L’uomo stava armeggiando con delle forbici su una telecamera di videosorveglianza, non è chiaro se volesse rubarla o vandalizzarla, ma sta di fatto che quando una dei viaggiatori gli ha detto di smetterla lui ha dato in escandescenza. Provvidenziale l’intervento di un agente libero dal servizio che assistendo alla scena non ha esitato ad intervenire bloccando l’uomo. Ne è nata una colluttazione ma alla fine il passeggero è stato bloccato. Nel frattempo. il capotreno aveva allertato la polfer e la questura di Latina. Una volta che il treno si è fermato – alla stazione di Latina Scalo – gli agenti sono saliti a bordo ed hanno preso l’uomo, conducendolo poi negli uffici delle questura. Identificato, è adesso in attesa di rito direttissimo.