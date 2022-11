Pomezia, la Torre si illumina di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Il Comune di Pomezia sostiene anche quest’anno la Campagna Illumina Novembre dell’associazione Alcase. Per tutto il mese di novembre la Torre civica di piazza Indipendenza viene illuminata di bianco per la campagna di sensibilizzazione sul tumore al polmone, una delle più diffuse e mortali neoplasie.

Pomezia dunque aderisce all’iniziativa di ALCASE che propone di:

illuminare di bianco od ornare con fiocchi/palloncini/nastri bianchi alcuni spazi

od alcuni spazi esporre le nostre locandine informative sulle vetrine, negli ambulatori medici, sui pali della luce o qualsivoglia luogo visibile, sia esso istituzionale o privato…

Si può contribuire a far parlare di cancro al polmone, accrescendo la consapevolezza su tutto ciò che la malattia comporta a livello sia individuale che sociale. Ciò sarà anche di conforto ai malati e alle loro famiglie, che stanno lottando oggi contro questo nemico.

Insieme, sarà possibile diffondere i messaggi più importanti:

– lo screening, grazie alla diagnosi precoce, è in grado di salvare migliaia di vite umane;

– oggi ci sono nuovi trattamenti personalizzati in grado di far convivere, per anni, il malato con un tumore reso molto meno aggressivo.

Insieme si potrà informare correttamente, ignorando le vecchie statistiche che fanno riferimento alla mortalità dei decenni precedenti. Insieme, si potrà far passare il messaggio che la diagnosi non è una sentenza di morte e che l’attenzione mediatica si deve spogliare da miti e vecchie credenze, fornendo alla comunità degli ammalati solide motivazioni per un atteggiamento positivo e fiducioso. Insieme e con l’impegno di tutti, la neoplasia polmonare potrà diventare una malattia che non fa più paura.