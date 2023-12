Centocelle, 69enne trovato morto in un’auto parcheggiata: interviene la polizia locale

Paura a Centocelle. 69enne trovato morto in un’auto parcheggiata. La polizia locale è intervenuta per ricostruire la vicenda.

Testa china sul volante, privo di sensi e senza apparente motivo. Sabato 16 dicembre è stato trovato senza vita un uomo di mezza età all’interno della sua macchina. Il rinvenimento acclarato in via Palmiro Togliatti all’altezza del civico 801. A trovare il cadavere sono stati gli agenti del Gruppo Casilino impegnati a pattugliare la zona. Sono, quindi, arrivati immediatamente i soccorsi. L’auto nello specifico è stata forzata e aperta.

Presente anche il personale medico del 118. L’uomo – età confermata 69 anni – era già morto e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che definire l’ora del decesso e decretarne la dipartita. Successivamente la salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata e il magistrato ha autorizzato che venisse messa a disposizione dei familiari. Una vicenda allarmante che presenta ancora molti sospesi. Si cercherà di fare chiarezza rispetto a quanto accaduto.

Per il momento massima riservatezza su eventuali ricostruzioni o analisi della dinamica legata al ritrovamento. Non è la prima volta che in determinati quartieri della capitale vengono ritrovate persone senza vita a cui è necessario attribuire una storia. È quello che stanno cercando di fare le autorità, fra dubbi, possibilità e presunte verità da determinare.